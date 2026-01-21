W skrócie Karol Nawrocki podczas panelu w Davos podkreślił, że napięcia wokół Grenlandii nie odciągają uwagi od wojny w Ukrainie.

Nawrocki wyraził przekonanie o konieczności współpracy UE i NATO w zakresie obronności oraz wskazał na znaczenie solidarności w Europie i relacji transatlantyckich.

Prezydent odniósł się także do sytuacji na Grenlandii, podkreślając wagę dyplomatycznego rozwiązywania problemów i uznając strategiczne znaczenie wyspy.

Karol Nawrocki podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos powiedział, że nie obawia się, że sytuacja związana z amerykańskimi naciskami w kwestii Grenlandii zmieni postrzeganie wojny w Ukrainie jako najważniejszej obecnie kwestii dla Polski, wschodniej flanki NATO i "całego wolnego świata".

- Wciąż czujemy zagrożenie ze strony Rosji, jesteśmy w środku wojny hybrydowej - ocenił prezydent Nawrocki. Wyraził nadzieję, że "powoli zbliżamy się do pokoju w Ukrainie".

Debata w Davos. Karol Nawrocki o konieczności współpracy UE i NATO

W debacie pt. "Czy Europa jest w stanie się obronić?" oprócz Karola Nawrockiego wzięli udział sekretarz generalny NATO Mark Rutte i prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Polski prezydent podkreślił, że wierzy we współpracę UE i NATO w kwestii obronności.

- Czujemy, że jesteśmy krajem silnym na wschodniej flance NATO, ale wierzymy również w dyplomację, to naturalne w NATO, wierzymy w naszą współpracę z NATO i Unią Europejską. Dyplomacja jest elementem gwarancji bezpieczeństwa - zaznaczył Nawrocki.

- Jest konieczność solidarności w Europie, ale oprócz tego jest konieczność tego, by budować dobre relacje transatlantyckie. Myślę, że relacje transatlantyckie są bardzo ważne. My w Europie wiemy, ja wiem, Aleks wie, wszyscy moi europejscy przyjaciele wiedzą, jak wiele błędów Europa popełniła przed 2022 i po 2022 roku - tłumaczył dalej prezydent RP.

Karol Nawrocki podkreślił także, że naciski Donalda Trumpa na Europę są konieczne, ponieważ "mamy duży problem dotyczący poczucia odpowiedzialności oraz naszych gwarancji dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej".

- W Hadze Donald Trump nacisnął Europejczyków, żeby zwiększyli wydatki na obronność w ramach PKB. Unia Europejska potrzebuje również tego, żeby Donald Trump naciskał, żeby Europa zwiększyła te budżety obronne. Wiele państw Europy wciąż nie podniosło tych wydatków - mówił prezydent.

Karol Nawrocki o sytuacji na Grenlandii. "Powinniśmy ten problem rozwiązywać"

W ramach debaty, Karol Nawrocki został zapytany o sytuację na Grenlandii i o działania prezydenta USA wobec ośmiu państw, które wyraziły solidarność z mieszkańcami wyspy.

- Myślę, że powinniśmy ten problem rozwiązywać w sposób dyplomatyczny. Oczywiście doceniam głosy Danii w sposób naturalny, to jest nasz partner. Dania jest naszym partnerem, ale również patrzy na Grenlandię jako na punk strategiczny i temat geopolityczny pomiędzy światem demokracji, światem wolnym, niepodległością, a Rosją - tłumaczył prezydent.

