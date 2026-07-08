W skrócie Karol Nawrocki odbył godzinne spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim podczas szczytu NATO w Ankarze i nie doszło podczas niego do rozwiązania historycznych kwestii między Polską a Ukrainą.

Prezydent Nawrocki stwierdził, że sprawy związane z Ukraińską Powstańczą Armią i ludobójstwem wołyńskim są dla Polski nienegocjowalne, a brak porozumienia uznał za istotny problem.

Karol Nawrocki podkreślił, że Sojusz Północnoatlantycki pozostaje silny; podczas szczytu wskazano Federację Rosyjską jako główne zagrożenie dla NATO.

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- Przychodzę do państwa prosto ze spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. To spotkanie trwało około godziny - poinformował Karol Nawrocki, pytany o spotkanie z ukraińskim przywódcą.

Prezydent przyznał, że na linii Warszawa-Kijów powstało w ostatnim czasie "dużo napięć". - To, co z całą pewnością się nie zmienia, to zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski Federacja Rosyjska pozostaje głównym zagrożeniem. W tym samym kierunku patrzymy, jeśli chodzi o zagrożenia dla naszej niepodległości. To się nie zmienia - przekonywał Nawrocki.

"Kwestia nienegocjowalna". Nawrocki o spotkaniu z Zełenskim

Prezydent przyznał, że podczas rozmowy z Zełenskim "nie udało się rozwiązać kwestii historycznych". Stwierdził jednak, że nie przystępował do niej z nadzieją, że sprawa zostanie wyjaśniona.

- Dla mnie oczywiście kwestie Ukraińskiej Powstańczej Armii, symboli UPA są nienegocjowalne. Emocje Polek i Polaków w odniesieniu do ludobójstwa wołyńskiego są kwestią nienegocjowalną - mówił Nawrocki.

Prezydent powiedział, że brak porozumienia w tej kwestii stanowi "konkretny problem".

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Jak wskazał, liczy na zrozumienie Ukrainy, że "flaga banderowska ogranicza przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej". Jednocześnie stwierdził, że cieszy się ze spotkania, podczas którego potwierdzono stanowiska Polski i Ukrainy oraz dyskutowano na temat przyszłej współpracy.

Nawrocki zadowolony z efektów szczytu w Ankarze. "To, czego oczekiwała Polska, zostało wypełnione"

Karol Nawrocki przekonywał, że wyjeżdża z Ankary z pełną świadomością, że "Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony i gotowy do tego, aby reagować na sytuację międzynarodową". - To, czego oczekiwała Polska, zostało wypełnione - orzekł.

- Sojusz jest silny, zdeterminowany i gotowy do tego, aby bronić wartości w imię których powstał - powiedział prezydent.

Jak dodał, zasadniczą kwestią szczytu było "wskazanie Federacji Rosyjskiego jako głównego zagrożenia Sojuszu Północnoatlantyckiego". - Tutaj też nie pozostały żadne wątpliwości - podsumował Nawrocki.

Zełenski o spotkaniu z Nawrockim. "Uzgodniliśmy kontynuację dialogu"

O rozmowie z prezydentem Polski poinformował w swoich mediach społecznościowych także Wołodymyr Zełenski. Jak wskazał, rozmowa trwała ponad godzinę. "Stajemy w obliczu jednego wspólnego zagrożenia - Rosji" - napisał.

"Kluczowe jest utrzymywanie wzajemnego zrozumienia, wsparcia oraz jedności działań" - ocenił przywódca.

Jak dodał, Polska i Ukraina potrzebują "silnych relacji". "Uzgodniliśmy kontynuację naszego dialogu" - czytamy we wpisie.

Kryzys dyplomatyczny na linii Ukraina-Polska. Przywódcy krajów spotkali się w Ankarze

Wcześniej w środę doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Łytwyn zapowiadał, że obaj przywódcy "spróbują dopasować harmonogramy, aby spotkanie mogło się jeszcze odbyć".

Zełenski i Nawrocki mieli okazję rozmawiać krótko już we wtorek. Prezydent Polski informował, że wraz z Zełenskim dyskutowali "kurtuazyjnie". Zaznaczył przy tym, że jego stanowisko w kwestiach dotyczących napięć w relacjach obu państw jest niezmienne, jednak to nie wyklucza rozmów.

- Wydaje mi się to naturalne, że państwa, które są sąsiadami, które mają wspólnego wroga, jakim jest Federacja Rosyjska, pozostają ze sobą w dialogu niezależnie od pewnych napięć bilateralnych - powiedział Nawrocki.

Jednocześnie polski prezydent zaznaczył, że nie uległo zmianie jego stanowisko w sprawie historycznych sporów między Kijowem a Warszawą.

Środową rozmowę Nawrockiego i Zełenskiego skomentował szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. "Dziękuję prezydentom Polski i Ukrainy za to, że podczas szczytu NATO w Ankarze tak intensywnie starają się rozwiązać problem, który sami stworzyli" - ironizował.

W ostatnich miesiącach doszło do napięć w relacjach polsko-ukraińskich w związku ze sporem o kwestie historyczne, w tym o upamiętnianie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i związanych z nią postaci. Spór wywołała podjęta pod koniec maja decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA".





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