W skrócie Nawrocki spotkał się w Londynie z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Rozmawiali głównie o bezpieczeństwie i współpracy gospodarczej.

Poruszono też tematy polsko-brytyjskiej współpracy wojskowej, udziału w szczycie G-20.

Podczas spotkanie z mediami prezydent odniósł się również do problemów z polskim budżetem oraz kwestii azylu Zbigniewa Ziobry.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Po spotkaniu Karola Nawrockiego z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem odbyła się konferencja prasowa z udziałem polskiego prezydenta. W jej trakcie głowa naszego państwa podkreśliła, że było to "dobre spotkanie odbywające się w przyjaznej atmosferze".

Nawrocki poinformował także, że z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem rozmawiał przede wszystkim o bezpieczeństwie i kwestiach ekonomicznych. Ponadto - jak przekazał - poruszone zostały tematy polsko-brytyjskiej współpracy wojskowej.

Karol Nawrocki spotkał się premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem

Prezydent przypomniał, że w Polsce przebywa ponad 100 brytyjskich żołnierzy. - Wielka Brytania wykazała także solidarność po ataku dronów na granice polskie we wrześniu zeszłego roku, to było przedmiotem naszej dyskusji - mówił Nawrocki.

Podczas rozmowy - jak relacjonował Nawrocki - poruszono także kwestię udziału państw w grudniowym szczycie G-20. Prezydent przekazał, że uczestniczyli w nich brytyjski i polski szerpa, czyli osoby koordynujące udział państw w szczycie.

Karol Nawrocki przypomniał jednocześnie, że osobą koordynującą udział Polski w G-20 jest szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Prezydent przyznał, że nie rozmawiał z Keirem Starmerem o kwestii Grenlandii i jej ewentualnego przejęcia przez Donalda Trumpa i Stany Zjednoczone. Podkreślił jednak, że "wszyscy zdajemy sobie sprawę ze strategicznego znaczenia Grenlandii".

- Liczę, że ta sprawa rozwiąże się na drodze dyplomatycznej pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych (Donaldem Trumpem - przyp. red.) a panią premier Danii (Mette Frederiksen - przyp. red.) - powiedział prezydent.

Rozwiń

Prezydent odniósł się do sprawy Zbigniewa Ziobry

Podczas briefingu prasowego Karol Nawrocki był pytany również o sprawę Zbigniewa Ziobry oraz uzyskanie przez niego azylu politycznego i ochrony międzynarodowej na Węgrzech.

- Mamy sytuację w Polsce, w której ustrój państwa jest w istocie demolowany przez wiele decyzji dzisiejszej większości parlamentarnej i dzisiejszego rządu, konstytucja jest łamana - mówił prezydent.

Nawrocki stwierdził, że "są w Polsce osoby, które nie mogą liczyć na sprawiedliwy proces, a decyzja o pozostaniu w kraju albo o opuszczeniu kraju jest ich indywidualną decyzją".

Karol Nawrocki zauważył ponadto, że Węgry są m.in. członkiem Unii Europejskiej i partnerem Polski, o czym - jak mówił - "nie można zapominać w kontekście codziennej, politycznej, partyjnej czy publicznej dyskusji".

- Taką decyzję podjęło państwo węgierskie, ma prawo ją podjąć i taka decyzja zapadła. (...) Staram się nie oceniać decyzji tych liderów państw, które są podejmowane w sposób autonomiczny - dodał Nawrocki.

Karol Nawrocki o budżecie na 2026 roku: Dopuszczam każdą możliwość

Prezydent podczas briefingu odpowiedział również na pytanie dotyczące tego, kiedy można spodziewać się jego decyzji w sprawie budżetu na 2026 rok.

- Jest dużo wątpliwości wokół polskiego budżetu - powiedział prezydent.

Jak ocenił, "za sprawą niedoskonałej pracy ministra Domańskiego stan finansów publicznych jest dzisiaj w nie takim stanie, jak wypadałoby go przygotować państwu, które jest w grupie G20" .

- Z jednej strony mówimy o wielkich sukcesach gospodarczych przez ponad 35 lat, a z drugiej strony widzimy budżet i stan finansów publicznych państwa polskiego, który budzi głębokie zastrzeżenia, nie tylko prezydenta Polski, ale także obywateli - mówił Nawrocki.

Zdaniem prezydenta stan polskiego budżetu jest źródłem wszystkich problemów z rozdysponowaniem środków. - Natomiast moja decyzja co do podpisania budżetu albo skierowania go do TK zapadnie w odpowiednich terminach. Nie wiem, co zrobię, dopuszczam każdą możliwość na dzień dzisiejszy - dodał.

Premier Wielkiej Brytanii: Wizyta polskiego prezydenta to wielka przyjemność i zaszczyt

Przypomnijmy, że Karol Nawrocki przybył do Londynu w poniedziałek po południu. We wtorek spotkał się natomiast z premierem Wielkiej Brytanii. Keir Starmer powiedział, że wizyta polskiego prezydenta to dla niego wielka przyjemność i zaszczyt.

- Bardzo się cieszę, że był pan w stanie przyjechać do Londynu już na początku swojej kadencji - mówił Starmer.

Brytyjski premier dodał, że historia Polski i Wielkiej Brytanii to historia bliskich relacji, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i obronności. - Jesteśmy bardzo dumni z naszych relacji, nawet mam więzy rodzinne z Polakami - zaznaczył.

Starmer podkreślił, że polsko-brytyjska współpraca jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa Europy. - O tym będziemy dziś rozmawiać, nasze kraje szanują się nawzajem, wiele razem stworzyły - dodał.

Rozwiń

Londyn. Karol Nawrocki podziękował Starmerowi za serdeczne powitanie

Karol Nawrocki podziękował brytyjskiemu premierowi za tak serdeczne powitanie. - Potwierdzam, że Polska i Wielka Brytania są sojusznikami od wielu, wielu lat. A obecnie nasze relacje są szczególnie silne i nasze partnerstwo strategiczne jest najważniejsze w sektorze bezpieczeństwa - mówił.

Polski prezydent przed spotkaniem wyraził ponadto podziw dla sił zbrojnych Wielkiej Brytanii i zaznaczył, że polskie oraz brytyjskie spółki współpracują bardzo blisko.

- Dzięki naszej współpracy opracowaliśmy również systemy bezpieczeństwa, więc nasze spotkanie jest bardzo szerokie, ale oczywiście skupimy się na bezpieczeństwie - zapowiadał przed spotkaniem.

Karol Nawrocki podkreślił, że stosunki handlowe obu krajów też są bardzo silne. - Wielka Brytania jest najważniejszym polskim partnerem spoza UE, szczególnie jeśli chodzi o eksport polskich produktów rolniczych - powiedział prezydent.

Były szef MSZ w ''Gościu Wydarzeń'' o słowach Donalda Tuska na temat USA: Bardzo nieszczęśliwa wypowiedź Polsat News Polsat News