W skrócie Karol Nawrocki ma spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w grudniu podczas szczytu G20 w Miami.

Według Marcina Przydacza, relacje między Nawrockim a Trumpem są regularne i obejmują dotychczas cztery spotkania oraz liczne rozmowy telefoniczne.

Nawrocki będzie reprezentował Polskę podczas wrześniowej debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, jednak nie przewidziano tam spotkania z Trumpem.

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Marcin Przydacz zapowiedział, że do spotkania prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych dojdzie w grudniu w Miami. Donald Trump i Karol Nawrocki zobaczą się podczas szczytu G20, na który nasz kraj jest zaproszony.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej zdradził w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że planowana jest rozmowa obu przywódców.

Nawrocki spotka się z Trumpem. Przydacz zdradził termin

Jak zapewnił Przydacz, "na ten moment, w najbliższych dniach czy tygodniach, nie ma na agendzie bezpośredniego spotkania" tego typu.

Jednocześnie zwrócił uwagę na regularne kontakty między Nawrockim a Trumpem. - Spotkali się już czterokrotnie, rozmawiali wiele razy przez telefon, w różnych formatach - jest to bardzo intensywny dialog - ocenił.

- Kiedyś, gdy prezydent Polski widział się z prezydentem Stanów Zjednoczonych raz na dwa lata, wszyscy uważali, że to intensywna komunikacja - dodał, odnosząc się do doświadczeń poprzednich głów naszego państwa.

Przydacz mówił też o dalszym zaangażowaniu Polski w G20. - Będziemy robić wszystko i mam nadzieję, że rząd tego nie zablokuje, a być może nawet pomoże, aby Polska także w przyszłych latach, już pod prezydencją inną niż amerykańska, uczestniczyła w pracach G20. Element etykietowania jest w polityce międzynarodowej ważny, kwestie prestiżu mają swoje znaczenie - wytłumaczył.

Grupa G20 to forum skupiające 19 państw oraz UE i Unię Afrykańską. Państwa członkowskie wytwarzają ok. 85 proc. światowego PKB i odpowiadają za ok. 75 proc. światowego handlu.

Karol Nawrocki w USA. Najbliższa wizyta już we wrześniu

Pod koniec sierpnia ogłoszono, że Karol Nawrocki będzie reprezentował Polskę podczas wrześniowej debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Taką informację szef BPM przekazał na antenie Telewizji Republika.

Jak wówczas zapowiadał, Nawrocki weźmie udział w debacie i wygłosi przemówienie. Na pytanie, czy polski prezydent spotka się w Nowym Jorku z Trumpem, Przydacz odpowiedział przecząco.

Zapewnił jednak, że kontakt z administracją amerykańską jest "bardzo intensywny".

Źródła: "Rzeczpospolita", TV Republika



