We wtorek doszło do krótkiej rozmowy w Ankarze między prezydentami Karolem Nawrockim i Wołodymyrem Zełenskim.

- Uzgodnili, że dzisiaj spróbują dopasować harmonogramy, aby spotkanie mogło się jeszcze odbyć - powiedział w środę dziennikarzom doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Łytwyn.

Szczyt NATO. Nawrocki i Zełenski dopasują harmonogramy, by się spotkać

Dopytywany o przebieg wtorkowej rozmowy, prezydent Nawrocki podkreślił, że wraz z Zełenskim dyskutowali "kurtuazyjnie". Zaznaczył przy tym, że jego stanowisko w kwestiach dotyczących napięć w relacjach obu państw jest niezmienne, jednak to nie wyklucza rozmów.

- Wydaje mi się to naturalne, że państwa, które są sąsiadami, które mają wspólnego wroga, jakim jest Federacja Rosyjska, pozostają ze sobą w dialogu niezależnie od pewnych napięć bilateralnych - powiedział Nawrocki.

Jednocześnie polski prezydent zaznaczył, że nie uległo zmianie jego stanowisko w sprawie historycznych sporów między Kijowem a Warszawą.

- Uważam, że Polska i cała Europa nie mogą tolerować gloryfikowania żołnierzy UPA odpowiedzialnych za śmierć 120 000 Polaków. Ale to nie wyklucza naszego dialogu - powiedział.

W ostatnich miesiącach doszło do napięć w relacjach polsko-ukraińskich w związku ze sporem o kwestie historyczne, w tym o upamiętnianie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i związanych z nią postaci. Spór wywołała podjęta pod koniec maja decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia Bohaterów UPA.





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