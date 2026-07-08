Nawrocki spotka się w środę z Zełenskim? "Spróbują dopasować harmonogramy"
Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski "spróbują dopasować harmonogramy, aby spotkanie mogło się jeszcze odbyć" - powiedział w środę dziennikarzom doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Łytwyn. Polski prezydent stwierdził, że to naturalne, by sąsiedzi, mający wspólnego wroga, pozostali w dialogu.
We wtorek doszło do krótkiej rozmowy w Ankarze między prezydentami Karolem Nawrockim i Wołodymyrem Zełenskim.
- Uzgodnili, że dzisiaj spróbują dopasować harmonogramy, aby spotkanie mogło się jeszcze odbyć - powiedział w środę dziennikarzom doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Łytwyn.
Szczyt NATO. Nawrocki i Zełenski dopasują harmonogramy, by się spotkać
Dopytywany o przebieg wtorkowej rozmowy, prezydent Nawrocki podkreślił, że wraz z Zełenskim dyskutowali "kurtuazyjnie". Zaznaczył przy tym, że jego stanowisko w kwestiach dotyczących napięć w relacjach obu państw jest niezmienne, jednak to nie wyklucza rozmów.
- Wydaje mi się to naturalne, że państwa, które są sąsiadami, które mają wspólnego wroga, jakim jest Federacja Rosyjska, pozostają ze sobą w dialogu niezależnie od pewnych napięć bilateralnych - powiedział Nawrocki.
Jednocześnie polski prezydent zaznaczył, że nie uległo zmianie jego stanowisko w sprawie historycznych sporów między Kijowem a Warszawą.
- Uważam, że Polska i cała Europa nie mogą tolerować gloryfikowania żołnierzy UPA odpowiedzialnych za śmierć 120 000 Polaków. Ale to nie wyklucza naszego dialogu - powiedział.
W ostatnich miesiącach doszło do napięć w relacjach polsko-ukraińskich w związku ze sporem o kwestie historyczne, w tym o upamiętnianie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i związanych z nią postaci. Spór wywołała podjęta pod koniec maja decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia Bohaterów UPA.