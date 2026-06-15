W skrócie Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych, Karol Nawrocki i Donald Trump, wymienili kilka słów podczas gali UFC Freedom 250 przy Białym Domu.

Karol Nawrocki przebywał w USA z okazji urodzin prezydenta Trumpa i brał udział w spotkaniach dotyczących spraw bezpieczeństwa, relacji dwustronnych oraz współpracy energetyczno-gospodarczej.

Premier Donald Tusk i minister Radosław Sikorski publicznie odnieśli się do wizyty Nawrockiego, odnosząc się m.in. do obecności Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych.

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Karol Nawrocki przybył do USA w sobotę wieczorem czasu miejscowego. W niedzielę uczestniczył we mszy w Silver Spring w stanie Maryland i spotkał się z Polonią.

Wieczorem na zaproszenie obchodzącego w tym dniu 80. urodziny prezydenta Trumpa wziął udział w gali UFC Freedom 250 przy Białym Domu. Miał też być obecny na poprzedzającym galę przyjęciu VIP.

Tuż przed galą Nawrocki podszedł do republikanina. Moment ten uwieczniły kamery. Filmik natychmiast obiegł media społecznościowe.

Prezydenci rozmawiali ze sobą przez chwilę przy oktagonie, na terenie areny zbudowanej przy Białym Domu. Nie wiadomo, czy był to ich jedyny bezpośredni kontakt podczas wizyty prezydenta RP.

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Nawrocki z wizytą w USA. Prezydent spotkał się z Donaldem Trumpem

W piątek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że w Waszyngtonie Nawrocki spotka się z Trumpem. Dopytywany, czy prezydent RP będzie miał możliwość odbycia rozmowy "jeden na jeden" z amerykańskim przywódcą, podkreślił, że "będzie oczywiście kontakt, będzie rozmowa".

Szef Biura Polityki Międzynarodowej powiedział, że prezydent Nawrocki będzie rozmawiał z Trumpem bezpośrednio "o zasadniczych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa, stosunkach dwustronnych i współpracy energetyczno-gospodarczej".

W niedzielę w rozmowie z mediami Nawrocki zaznaczył, że przybył do USA na urodziny prezydenta Trumpa, "więc chyba wszyscy rozumieją, że względy dobrego wychowania wymagają" złożenia najpierw prezydentowi życzeń z okazji urodzin i z okazji 250. rocznicy deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. - Ale każde nasze spotkanie, a było ich już wiele, włącznie z rozmowami telefonicznymi, jest dla mnie czasem do tego, aby rozmawiać o interesach Polski - przekazał prezydent RP.

W poniedziałek Nawrocki będzie rozmawiał na Kapitolu z liderem większości w Senacie Johnem Thunem. Następnego dnia prezydent spotka się z Polakami w Centrum Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie.

Tusk i Sikorski komentują wizytę Nawrockiego w USA

W sprawie wizyty Karola Nawrockiego w USA głos zabrali również premier Donald Tusk oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. - Z gorącym apelem zwracam się do pana prezydenta, żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki. Wiemy, że lubi boks, ale lepiej nie ryzykować. Wiadomo, jak niektóre walki się kończą - powiedział szef rządu.

Sikorski stwierdził z kolei, że prezydent w trakcie rozmów z Donaldem Trumpem powinien zwrócić się o wydanie Zbigniewa Ziobry. - Wiemy, że w Stanach Zjednoczonych chowa się ścigany listem gończym podejrzany Zbigniew Z., który powinien odpowiedzieć prokuratorowi na zarzuty o defraudację z Funduszu Sprawiedliwości. (...) Między sojusznikami i krajami, które mają tak świetne relacje jak Polska i Stany Zjednoczone, nie powinno być wyłudzania wizy dziennikarskiej - powiedział.

- Miejscem (Ziobry - red.) jest Sejm, Warszawa, a nie Stany Zjednoczone, więc mam nadzieję, że pan prezydent upomni się o to, aby tę wyłudzoną wizę unieważnić - dodał szef MSZ.





"Gość Wydarzeń". Gala UFC przed Białym Domem. Amerykanistka komentuje pomysł Trumpa Polsat News