Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Człowiek prezydenta zdradził szczegóły

Marcin Przydacz wziął w środę udział w briefingu prasowym, podczas którego opowiedział o aktywnościach podejmowanych przez prezydenta Karola Nawrockiego oraz jego żonę Martę. Para prezydencka przebywa bowiem w Stanach Zjednoczonych.

- Niezwykle istotnym elementem wczorajszego dnia był udział w kolacji wydawanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, pan prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką udał się na tę kolację [...] miał też bezpośrednią rozmowę z panem prezydentem Donaldem Trumpem - ujawnił.

Nawrocki rozmawiał z Trumpem. W tle stała obecność wojsk USA w Polsce

Szef Biura Polityki Międzynarodowej ocenił przy tym, że "ewidentnie widać dobrą relację osobistą pomiędzy prezydentami". - Ta relacja osobista zawsze się przekłada na konkrety i o tych konkretach pan prezydent rozmawiał - kontynuował.

Przydacz dodał następnie, że Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem między innymi o "kwestii stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce".

Mówiąc o sprawie stałej bazy żołnierzy amerykańskich w Polsce, Przydacz zauważył, że "po raz pierwszy w sposób otwarty prezydent USA mówi wprost, że Stany Zjednoczone będą lokować żołnierzy w ramach stałej obecności w Polsce".

- Ta decyzja została już wypracowana, więc tutaj poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać - wskazał.

- Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla wojska polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną, zielone światło, w konkretne decyzje - podkreślił.

Prezydenci rozmawiali o inwestycjach. Przydczacz wspomniał o "szeregu firm"

Przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego ujawnił ponadto, że prezydenci rozmawiali też o "inwestycjach, o współpracy inwestycyjnej".

- Jest szereg firm amerykańskich, które rozważają rozlokowanie swoich inwestycji w Warszawie. Wie o tym oczywiście także i strona polska rządowa. Prosiła pana prezydenta o wsparcie, o wstawienie się w Białym Domu na rzecz tych inwestycji - kontynuował.

- Oczywiście takiego wsparcia pan prezydent rządowi nie tylko udziela, co z wielką przyjemnością po prostu pomaga relacjom gospodarczym polsko-amerykańskim - podkreślił Przydacz.

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