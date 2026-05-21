Nawrocki podziękował Trumpowi. "Widzimy dziś bardzo wyraźnie"

Patryk Idziak

Aktualizacja

"Dziękuję prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie" - napisał prezydent Karol Nawrocki. W tych słowach odniósł się do decyzji amerykańskiego przywódcy o wysłaniu dodatkowych żołnierzy USA do Polski. Pojawiły się także komentarze ze strony szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza i wiceministrów resortu obrony.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki podziękował Donaldowi Trumpowi za decyzję ws. amerykańskich wojsk

W skrócie

  • Donald Trump ogłosił wysłanie do Polski dodatkowych pięciu tysięcy amerykańskich żołnierzy na podstawie relacji z prezydentem Karolem Nawrockim.
  • Prezydent Karol Nawrocki podkreślił znaczenie polsko-amerykańskiego sojuszu oraz praktyczne efekty decyzji Stanów Zjednoczonych.
  • Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wiceministrowie resortu obrony odnieśli się do decyzji, wskazując na silne relacje z USA i znaczenie wspólnych działań dla bezpieczeństwa.
"Na podstawie udanego wyboru obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszej relacji z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe pięć tys. żołnierzy" - przekazał Donald Trump na platformie Truth Social.

Trump zdecydował ws. wojsk. Nawrocki: Stoję i będę stać na straży sojuszu

Na wiadomość zareagował m.in. prezydent Karol Nawrocki. "Stoję i będę stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego - ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy" - napisał na X.

"Dobre sojusze to sojusze oparte na współpracy, wzajemnym szacunku i dbaniu o nasze wspólne bezpieczeństwo. Dziękuję prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie" - dodał prezydent.

Decyzja ws. żołnierzy USA w Polsce. Reakcja Ministerstwa Obrony Narodowej

Wpis w mediach społecznościowych zamieścił również wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. "Decyzja prezydenta D. Trumpa o wysłaniu do Polski pięciu tysięcy dodatkowych żołnierzy potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem" - zauważył.

Jak dodał, "dobrze, że o sprawy fundamentalne dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny walczymy wspólnie", ponieważ "to obowiązek, który przeradza się w skuteczność".

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk opublikował nagranie, w którym zaznaczył, że potrzebne są teraz "wszystkie ręce na pokładzie".

Wcześniej wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski przekazał, iż "otrzymał jednoznaczne zapewnienie, że w ramach trwającej redukcji sił USA zostanie uwzględniona deklaracja prezydenta Trumpa o tym, że siły w Polsce nie zostaną zmniejszone".

Marcin Czekaj


