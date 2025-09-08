W skrócie Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Wilnie omówił z prezydentem Litwy zagrożenia ze strony Rosji i bezpieczeństwo regionu.

Poruszono kwestię obecności wojsk amerykańskich w Polsce i Litwie oraz wzmocnienia współpracy wojskowej na arenie międzynarodowej.

Podkreślono znaczenie solidarności Polski i Litwy oraz państw regionu Morza Bałtyckiego wobec wspólnych zagrożeń.

Spotkanie prezydentów Polski i Litwy, Karola Nawrockiego i Gitanasa Nausedy, rozpoczęło się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim w Wilnie. W ramach wizyty na Litwie, pierwszej od objęcia urzędu prezydenta, Nawrocki spotka się też z litewskimi Polakami i odwiedzi najważniejsze miejsca pamięci.

Litwa. Nawrocki spotkał się z Nausedą

Podczas konferencji prasowej Nawrocki pytany, czy w trakcie spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie, poruszył kwestię obecności żołnierzy amerykańskich na Litwie, zaznaczył, że Polska odpowiada za cały region Europy Środkowej, więc naturalnie był to jeden z tematów jego rozmowy.

- Polska za sprawą swojego potencjału gospodarczego, finansowego, ludnościowego, ale także militarnego i wojskowego czuje się odpowiedzialna za całe regiony Europy Środkowej. Więc w czasie rozmowy z panem prezydentem Trumpem ten wątek i kwestia państw bałtyckich i Litwy się pojawiły - mówił Nawrocki.

Jego zdaniem, deklaracja Trumpa o utrzymaniu i ewentualnym zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce, wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo całego regionu.

Litwa. Nawrocki spotkał się z Nausedą. "Musimy dalej intensywnie pracować"

Prezydent Litwy zaznaczył, że cieszy się z deklaracji Trumpa o obecności wojskowej w Polsce, ale liczy, że również cały region "otrzyma uwagę ze strony Ameryki".

- Musimy dalej intensywnie pracować na szczeblu dyplomatycznym, politycznym i dążyć do tego, aby uwaga Stanów Zjednoczonych do regionu pozostała taka jaka była, albo nawet i większa - mówił Nauseda.

Nawrocki podkreślił także, że Litwa jest sprawdzonym sojusznikiem Polski w UE i NATO. Stąd - jak zauważył - jedna z jego pierwszych wizyt zagranicznych odbywa się właśnie w Wilnie, a on sam ma z prezydentem Nausedą stały kontakt.

Podkreślił, że Polska i Litwa, a także cały region Morza Bałtyckiego, państwa skandynawskie i Europa Środkowo-Wschodnia budują swoją solidarność wobec zagrożenia ze strony Rosji.

Zaznaczył, że to zagrożenie jest wspólnym doświadczeniem Polski i Litwy. - Jesteśmy nie tylko tym zaniepokojeni, bo znamy oczywiście ducha Federacji Rosyjskiej, ale potrafimy też na to wspólnie reagować, i tego dotyczyło także nasze spotkanie: wspólnych reakcji naszych państw w obliczu wojny hybrydowej, która toczy się tuż przy naszych granicach - przekazał.

Nawrocki dodał, że rozmowy z Nausedą dotyczyły także kontynuacji współpracy wojskowej obu państw - bilateralnej i w ramach NATO oraz UE, a także kwestii gospodarczych, ekonomicznych i infrastrukturalnych.

