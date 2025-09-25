W skrócie Karol Nawrocki podkreśla przełomowy charakter wojny na Ukrainie i konieczność dalszego wsparcia Zachodu dla Kijowa.

Prezydent zaznaczył, że Polska będzie stanowczo reagować na naruszenie swojej przestrzeni powietrznej przez Rosję, a wszelkie prowokacje spotkają się z odpowiedzią.

Nawrocki popiera stanowisko Donalda Trumpa, krytykując państwa kupujące rosyjskie surowce i chwali Polskę za całkowite uniezależnienie od rosyjskiego gazu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Jesteśmy w momencie, w którym atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę nie jest tylko lokalnym, regionalnym konfliktem, ale jest przełamywaniem pewnej praktyki życia narodów, do której przywykliśmy - stwierdził prezydent w wywiadzie udzielonym w związku z jego wizytą w Nowym Jorku, gdzie wziął udział w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Nawrocki dodał, że dalsze wspieranie Ukrainy w walce przeciwko Rosji jest "wspólnym obowiązkiem" państw zachodnich. - To co dzieje się na Ukrainie my w Polsce i w Europie Środkowej postrzegamy jako testowanie reakcji państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. I od nas zależy, czy ta wojna rozleje się dalej, czy Rosja się zatrzyma. Dlatego tak ważne są też kolejne pakiety sankcji - powiedział.

Nawrocki reaguje na działania Rosji. "Spotka się z siłą polskiego żołnierza"

Karol Nawrocki został również w rozmowie z amerykańską telewizją zapytany o ostatnie prowokacyjne działania Rosji, która wielokrotnie naruszała przestrzeń powietrzną państwa NATO, w tym również Polski.

- Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych uznaję, że granice są świętością. Nie można przekraczać granic innych państw, czy to za sprawą dronów, czy wojsk - stwierdził. Jak dodał, Polska będzie "zwalczała" rosyjskie drony za każdym razem gdy wlecą one w polską przestrzeń powietrzną.

- Każda prowokacja będzie spotykała się z siłą polskiego żołnierza - powiedział i zaznaczył, że zaakceptowanie działań Rosji oznaczałoby, że "kolejna granica relacji międzynarodowych zostanie przekroczona".

Prezydent reaguje na słowa Trumpa. Chodzi o kupno rosyjskich surowców

Nawrocki odniósł się również, do zarzutów prezydenta USA Donalda Trumpa wobec niektórych państw europejskich, które nadal kupują rosyjskie surowce, przede wszystkim ropę i gaz, tym samym wspierając Rosję finansowo.

Polski prezydent zgodził się w tej kwestii z amerykańskim przywódcą. - Zupełnie nie jestem w stanie zrozumieć tego dysonansu pomiędzy - z jednej strony deklaracjami o tym, aby nakładać kolejne pakiety sankcji na Federację Rosyjską, a z drugiej strony robić biznesy z Federacją Rosyjską - stwierdził.

- My w Polsce mamy zero rosyjskiego gazu i bardzo się z tego cieszymy. To stwarza możliwości jeszcze większej, jeszcze lepszej współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi - powiedział prezydent.

Propozycja dla Europy od Trumpa wygłoszona na forum ONZ. Sasin w ''Graffiti'': Apelowałbym do Słowacji i Węgier, aby się opamiętali Polsat News Polsat News