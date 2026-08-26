W skrócie Prezydent Polski Karol Nawrocki i prezydent USA Donald Trump uzyskali najniższe noty w rankingu popularności w Ukrainie spośród zachodnich przywódców.

Premier Donald Tusk jest lepiej oceniany przez Ukraińców niż Nawrocki.

Francja, Wielka Brytania, Litwa, Niemcy i Mołdawia zostały uznane za najbardziej przyjazne Ukrainie państwa, natomiast Polska została oceniona jako przyjazna przez 50 proc. respondentów.

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PrezydenciKarol Nawrocki i Donald Trump znaleźli się na końcu rankingu zachodnich przywódców cieszących się sympatią Ukraińców - wynika z badania Rating Group.

Sondaż wykazał, że 20 proc. respondentów pozytywnie ocenia prezydenta Polski, podczas gdy negatywnie - 62 proc. Odsetek osób pozytywnie oceniających prezydenta Stanów Zjednoczonych jest jeszcze niższy i wynosi 16 proc. Negatywnie do amerykańskiego przywódcy odnosi się 77 proc. ankietowanych.

Karol Nawrocki i Donald Trump na końcu. Ranking zachodnich liderów w Ukrainie

Nawrocki i Trump uzyskali najmniej pozytywnych ocen respondentów spośród zachodnich polityków uwzględnionych w rankingu.

W lutym 2025 r. 72 proc. respondentów pozytywnie oceniało byłego prezydenta Polski Andrzeja Dudę, jednak po wyborze Karola Nawrockiego nastawienie mieszkańców Ukrainy do prezydenta Polski uległo pogorszeniu.

W przypadku premiera Polski Donalda Tuska, przeważa pozytywne nastawienie respondentów - odsetek takich odpowiedzi wyniósł 45 proc. Ponad jedna trzecia ankietowanych, 35 proc., ocenia go negatywnie.

Ranking przywódców. Putin i Łukaszenka w zestawieniu

Najbardziej negatywnie Ukraińcy odnoszą się natomiast do przywódców Rosji i Białorusi: Władimira Putina - 97 proc. ocen negatywnych oraz Alaksandra Łukaszenki - 90 proc.

Sondaż wykazał również, że w porównaniu z 2024 r. wzrósł odsetek pozytywnych ocen prezydenta Francji Emmanuela Macrona i przywódcy Turcji Recepa Tayyipa Erdogana.

Kanclerz NiemiecFriedrich Merz jest oceniany bardziej pozytywnie niż jego poprzednicy. W sierpniu 2026 r. pozytywnie ocenia go 64 proc. respondentów, podczas gdy w lutym 2025 r. do Olafa Scholza pozytywnie odnosiło się 57 proc. uczestników badania.

Premier Węgier Peter Magyar jest oceniany znacznie bardziej pozytywnie niż jego poprzednik Viktor Orban, wobec którego 74 proc. respondentów miało stosunek negatywny. W przypadku Magyara wskaźnik ten wynosi 34 proc.

Państwa najbardziej przyjazne Ukrainie. Polska za USA

Za najbardziej przyjazne Ukrainie państwa ankietowani uważają przede wszystkim Francję (81 proc.), Wielką Brytanię (80 proc.), Litwę i Niemcy (po 77 proc.) oraz Mołdawię (68 proc.). Większość respondentów pozytywnie ocenia także Rumunię (56 proc.) i USA (54 proc.).

Polska znalazła się niżej w zestawieniu - 50 proc. badanych uznaje ją za państwo przyjazne Ukrainie, podczas gdy 21 proc. ocenia stosunek Polski jako wrogi.

Rating Group to jedna z największych instytucji badawczych na Ukrainie, działająca na rynku od 2008 r. Firma jest zarejestrowana w Ukrainie i ma bogate doświadczenie w przeprowadzaniu badań socjologicznych.

Badanie przeprowadzono w dniach 4-9 sierpnia metodą wywiadów telefonicznych na podstawie losowej próby numerów telefonów komórkowych użytkowników we wszystkich regionach Ukrainy, z wyjątkiem terenów okupowanych przez Rosję. Przeprowadzono wywiady z 2000 obywateli Ukrainy w wieku 18 lat i starszych.



