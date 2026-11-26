Elon Musk pojawił się na organizowanej przez "New York Times" konferencji DealBook Summit, by wygłosić szereg zaskakujących stwierdzeń. Miliarder powiedział między innymi, że "nie jest MAGA" i nawet nie jest pewny, co "MAGA" oznacza. Zaskakujące, bo jeszcze dwa lata temu pojawiał się na wiecach Donalda Trumpa w czapce z napisem "Make America Great Again", czarnej, żeby podkreślić, że należy do "mrocznego MAGA".

Wtedy walczył z "wirusem woke", który zainfekował umysły niewinnych Amerykanów, wspierał kampanię obecnego prezydenta miliardami dolarów i planował odchudzić federalne wydatki dzięki Departamentowi Efektywności Rządowej (DOGE).

Dziś mówi, że ma umiarkowane poglądy polityczne, a obydwie amerykańskie partie mają swoje dobre i złe strony. Dodał jeszcze, że trochę mu głupio, że wydał tyle pieniędzy (prawie 500 milionów dolarów) na kampanię republikanów, którzy przegrali wybory. I gdyby mógł cofnąć czas, pewnie wydałby mniej.

Elon Musk w czapce MAGA podczas kampanii wyborczej Trumpa, Nowy Jork 28.10.2024r. The Washington Post Getty Images

Na kilka dni przed wyborami Musk napisał na platformie X, że zwycięstwo demokratów oznaczałoby, że "Ameryka stałaby się państwem trwale jednopartyjnym" oraz "koniec demokracji w jakimkolwiek tego słowa znaczeniu".

Ewolucja jego poglądów nastąpiła więc dość szybko. Dlaczego Musk, który w okresie pandemii zbliżył się do skrajnej prawicy, wspierał nie tylko Donalda Trumpa, ale i AfD w Niemczech, Reform UK na Wyspach czy Javiera Milei w Argentynie, teraz przeżywa kolejne polityczne przebudzenie? Jak odkrył w sobie wyważonego zwolennika ponadpartyjnego kompromisu? Odpowiedź tkwi w rezultatach ostatnich wyborów.

Branża technologiczna skręciła za bardzo w prawo?

Ostatnie lata przyniosły bezprecedensowy zwrot. Amerykańskie big techy, które przez lata kojarzyły się raczej z progresywnymi ideami, zaczęły poszukiwać bardziej prawicowej, a nawet trumpowskiej tożsamości. Nie wynikało to wyłącznie z prostej kalkulacji, że Trump wrócił na kolejną kadencję, a wsparcie rządzących pomaga w interesach. Choć oczywiście i takich motywacji nie brakowało.

Jeff Bezos nie chciał, by Trump znowu wziął na celownik Amazona, jak zrobił to w pierwszej kadencji. Jensen Huang miał nadzieję na zyski ze sprzedaży mikroprocesorów do Chin. Tim Cook bał się ceł, które mogły ograniczyć wpływy z iPhone'ów. Ale były też inne motywacje, które popychały wielkich biznesmenów z branży technologicznej w kierunku republikańskiego prezydenta.

W lipcu 2024 roku doszło do spotkania w Las Vegas, podczas którego przedstawiciele OpenAI przekonywali Donalda Trumpa o zaletach sztucznej inteligencji. Prezydent, znany ze sceptycznego podejścia do nowoczesnych technologii (przez lata nie dawał się na przykład przekonać do pisania SMS-ów, zaczął dopiero w 2023 roku), był pod wrażeniem. W tym samym miesiącu uczestniczył w konferencji Bitcoin 2024 w Nashville.

To nieprzypadkowe wydarzenia. Demokraci, którzy jeszcze od czasów pierwszej kampanii Baracka Obamy byli postrzegani jako partia bliska Dolinie Krzemowej, w ostatnich latach porzucili technoentuzjastyczne tony. Więcej mówili o zagrożeniach, dezinformacji i potrzebie ściślejszych regulacji. Prezydent Joe Biden podpisał rozporządzenia mające ograniczyć niekontrolowany rozwój sztucznej inteligencji i ekspansję branży kryptowalut.

Rosła niechęć do demokratów również wśród zarządzających największymi mediami społecznościowymi - epoka pandemii i ruchu Black Lives Matter sprawiła, że ich platformy postrzegane są jako siedlisko dezinformacji i przyczyna politycznych niepokojów. Z ich perspektywy żadne działania naprawcze nie są w stanie sprostać wygórowanym oczekiwaniom. Czy zatem nie lepiej przyłączyć się do tych, którzy głoszą, że przede wszystkim trzeba dać sobie spokój z cenzurą i nie ulegać "wirusowi woke"?

Wreszcie byli i ci, którzy chcą zmieniać świat. Jak wspomniany Elon Musk czy Peter Thiel, wpływowy inwestor, który kiedyś wsparł Facebooka i stoi za sukcesem Palantira. Według słów tego ostatniego nie chodziło nawet o to, czy Trump jest dobrym politykiem. Ważne było to, że posiadał zdolność wywrócenia stolika. Utorowania drogi pod fundamentalne zmiany społeczno-polityczne.

Protesty w związku z rozbudową centrów danych AI Heather Diehl Getty Images

Kolejne nawrócenie

Elon Musk nie musiał się jakoś szczególnie uwiarygadniać - jego prawicowy zwrot obserwowały miliony ludzi na X od kilku lat. Ale już Jeff Bezos postanowił ogłosić nową linię redakcyjną w dziale opinii "The Washington Post". Mark Zuckerberg zrezygnował z niezależnych moderatorów pracujących dla Instagrama i Facebooka, a także odkrył w sobie pasję do mieszanych sztuk walki. Współtwórca Google Siergiej Brin zaczął się spotykać z 30-paroletnią influencerką powiązaną ze światem MAGA i porzucił dawne demokratyczne sympatie.

Wszyscy oni, a także wielu innych zaczęło się dokładać do inauguracji Donalda Trumpa albo do jego sali balowej (bohater ostatnich dni, Jensen Huang, dorzucił 25 milionów dolarów do tej ostatniej).

A teraz wszystko się zmienia. Alex Karp, dyrektor generalny Palantira, jeszcze do niedawna twierdził, że jego firma jest "całkowicie anty-woke", zaś jej produkty były wykorzystywane do wspierania polityki deportacyjnej Trumpa. Teraz Karp odsłania inne oblicze. W wywiadzie dla Politico stwierdził, że wszystkie produkty Palantira są "w gruncie rzeczy postępowe". O sobie zaś mówi, że zawsze głosował na demokratów i dorastał w skrajnie lewicowym otoczeniu.

Jeszcze przed wyborami rozdzwoniły się telefony w firmach, które zajmują się lobbingiem po stronie demokratycznej. Prezesi wielkich firm w panice poszukiwali kontaktów po drugiej stronie barykady, starając się nadrobić zaniedbania ostatnich lat. Nie dziwi ich chęć ułożenia się z nową siłą, która zdominuje Kongres po 3 stycznia przyszłego roku.

Wiele spółek technologicznych zależy, a przynajmniej istotnie korzysta na rządowych zamówieniach. Inne mogą stracić na nowych regulacjach, jeśli te wejdą w życie. Jeszcze inni obawiają się lawiny wezwań przed rozmaite kongresowe komisje. Dziwić może jedynie intensywność i rażąca nieszczerość tych starań. Jak wtedy, kiedy nagle Elon Musk uznaje nową gubernator Teksasu, demokratkę Ginę Hinojosę, za rozsądną i spodziewa się, że stan, w którym ulokował Teslę i SpaceX, będzie miał się dobrze pod jej przywództwem.

Obowiązkowy taniec na linie?

Wielki biznes od dawna praktykuje dobre relacje z politykami dla dobra własnych interesów. Przez lata jednak funkcjonowało to nieco inaczej niż obecnie w przypadku technologicznych gigantów. Po pierwsze, największe firmy szukały sojuszników po obydwu stronach politycznej sceny, wspierały zarówno polityków demokratycznych, jak i republikańskich. W końcu nigdy nie wiadomo, kiedy z woli wyborców jedni wezmą górę nad drugimi. Warto było ubezpieczać się na różne scenariusze.

Po drugie, biznes raczej preferował ciszę. Były oczywiście przypadki biznesmenów politycznie zaangażowanych, ale co do zasady lepiej było trzymać się z dala od nadmiernego aktywizmu, bo w przypadku politycznej zmiany trudniej byłoby dokonać nagłej wolty. Od paru lat jednak przynajmniej część liderów branży technologicznej jakby o tym zapomniała.

Gina Hinojosa zasugerowała, że możliwa jest współpraca stanu z Elonem Muskiem i jego korporacjami, ale na innych zasadach. Demokraci, mimo całej antyoligarchicznej retoryki, nie odrzucą całkowicie współpracy z wielkimi korporacjami technologicznymi. Mają zbyt duże znaczenie dla amerykańskiej gospodarki. Dysponują ogromnymi pieniędzmi, którymi mogą wesprzeć danego polityka i których mogą użyć przeciw innemu.

Wyścig technologiczny z Chinami, którego stawką jest przyszła dominacja militarna i ekonomiczna, będzie trwał. Niezależnie więc od tego jak nieszczerze brzmią dziś deklaracje technologicznych liderów, demokraci w końcu zaakceptują gałązkę oliwną.

Z drugiej jednak strony, presja wyborców, zaniepokojonych ekspansją sztucznej inteligencji i budową kolejnych centrów danych, zmęczonych dominacją potężnych miliarderów w życiu publicznym, sprawi, że demokraci będą chcieli także wykazać sprawczość na polu walki z oligarchią. Należy spodziewać się wielu interesujących przesłuchań w Kongresie.

Trudniej przewidzieć, jakie wnioski na przyszłość wyciągną sami szefowie big techów. Czy ten pełen hipokryzji taniec, odbywający się co dwa lub cztery lata, kiedy naprzemiennie będą w sobie odnajdować dusze prawdziwych konserwatystów lub liberałów, stanie się stałym elementem relacji pomiędzy polityką a biznesem?

Andrzej Kohut



