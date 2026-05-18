W skrócie Karol i Marta Nawroccy odwiedzili Bazylikę św. Piotra w Watykanie, gdzie złożyli kwiaty na grobie Jana Pawła II i uczestniczyli w modlitwie za ojczyznę.

Polska para prezydencka bierze udział w oficjalnej wizycie we Włoszech, obejmującej m.in. spotkania z prezydentem Sergio Mattarellą i premier Giorgią Meloni.

Po południu prezydent i jego żona planują udział w uroczystościach upamiętniających 82. rocznicę bitwy o Monte Cassino na Polskim Cmentarzu Wojennym.

Prezydent Karol Nawrocki w poniedziałek rano przybył w towarzystwie swojej żony do watykańskiej Bazyliki św. Piotra. Para prezydencka złożyła tam kwiaty przy grobie Jana Pawła II. Powodem wizyty była przede wszystkim przypadająca w tym dniu 106. rocznica urodzin Karol Wojtyły.

Moment złożenia kwiatów przez parę prezydencką został uwieczniony przez prezydenckiego fotografa. Zdjęcie prezentujące Karola i Martę Nawrockich, klęczących przed grobem papieża, udostępniono w mediach społecznościowych Kancelarii Prezydenta.

Serwis Vatican News poinformował, że przy grobie papieża odmówiono także modlitwę w intencji ojczyzny, której przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.

Duchowny modlił się w intencji prezydenta, pierwszej damy oraz aby każdy z obecnych - zgodnie ze swoim powołaniem - "angażował się w budowanie Królestwa Bożego w całej ojczyźnie". - Święty Janie Pawle, pomóż nam kochać to, co ojczyste. Nasze korzenie, historię, kulturę i ziemię, z której wyrośliśmy - mówił biskup.

Biskup modlił się też o pojednanie i zgodę w Polsce, a także realizowanie nauczania Jana Pawła II.

Wcześniej przy grobie papieża odbyła się msza w języku polskim, która odprawiona została przez biskupa Jana Ozga. W homilii wieloletni współpracownik Karola Wojtyły, ksiądz Paweł Ptasznik, podkreślał, że posługa papieża Polaka byłą "darem dla świata".

- Wielbimy Pana, bo w naszym skomplikowanym świecie dał nam strażnika godności każdego człowieka, strażnika rodziny, strażnika życia i wszystkich niezbywalnych wartości ludzkich i społecznych - mówił ks. Ptasznik.

Przypomnijmy, że Karol Nawrocki z żoną Martą składają w poniedziałek w wizytę we Włoszech. W jej trakcie prezydent spotkał się w Pałacu Kwirynalskim w Rzymie ze swoim włoskim odpowiednikiem Sergio Mattarellą. Nawrocki odbył również rozmowę z premier Giorgią Meloni.

Prezydencki minister Marcin Przydacz przekazał, że wśród tematów spotkania były bezpieczeństwo oraz współpraca polsko-włoska w ramach Unii Europejskiej. Jak oceniał przed rozmową, Meloni często ma poglądy zbieżne z polskim prezydentem, jeśli chodzi o przyszłość UE, jej rozwój oraz "przeciwstawianie się pewnej dominacji niektórych największych państw europejskich".

Przydacz podkreślił przy tym, że prezydent jest zwolennikiem aktywnej roli Polski w UE, ale uważa, że nie we wszystkich elementach Unia jest perfekcyjna i powinna korygować swoją politykę.

Po południu polska para prezydencka uda się z Rzymu do Monte Cassino, gdzie weźmie udział w obchodach 82. rocznicy bitwy, których głównym punktem będzie uroczystość na Polskim Cmentarzu Wojennym na wzgórzu.

