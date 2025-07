Druga połowa czerwca w Europie była wyjątkowo gorąca. W zaledwie 10 dni, od 23 czerwca do 2 lipca, w Europie upał doprowadził do śmierci ponad 2300 osób - twierdzą brytyjscy naukowcy z Imperial College London oraz London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM). W samym Mediolanie śmierć poniosło ponad 300 osób.