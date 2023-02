Grupa naukowców z Auburn University w stanie Alabama opublikowała w styczniu artykuł szczegółowo opisujący ich wysiłki zmierzające do genetycznej modyfikacji suma za pomocą genu katelicydyny aligatora.

Katelicydyna znajduje się w jelitach i jest przeciwdrobnoustrojowym peptydem odpowiedzialnym za pomoc organizmowi w walce z chorobami. Gen, który został dodany za pomocą metody CRISPR (ang. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), zwiększył odporność sumów na choroby w porównaniu z dzikimi odpowiednikami tego gatunku - czytamy na łamach portalu businessinsider.com.

W wywiadzie dla MIT Technology Review naukowcy zauważyli, że wskaźniki przeżywalności sumów był nawet dwu- i pięciokrotnie wyższe".

Odpowiedzialni za modyfikację eksperci specjalnie dodali katelicydynę do genu hormonu reprodukcyjnego, co zmniejszyło również zdolność suma do rozmnażania. Ma to zapobiec genetycznemu zanieczyszczeniu hybrydy dzikim sumem.

Przełomowy eksperyment. Może pomóc w hodowli ryb

Naukowcy mają nadzieję, że modyfikacja genów gada i ryby może być stosowana w połączeniu z innymi technikami hodowli sumów, aby zwiększyć ich liczebność i zmniejszyć koszty ich hodowania.

Proces, w którym sum hodowlany dojrzewa w sztucznych warunkach, wymaga dużych zasobów. Z powodu braku miejsca w gospodarstwach, wśród tego gatunku szybko rozprzestrzeniają się choroby. Szacuje się, że ok. 45 proc. narybku sumów zdycha z tego powodu. Ryby ogólnie stają się również mniej odporne na antybiotyki.

Autorzy raportu są umiarkowanymi optymistami. Jak zaznaczają, podczas eksperymentu zauważono pewne "niejasności" w stosowaniu technologii CRISPR na rybach, która była do tej pory wykorzystywana i badana głównie na ssakach. Wciąż potrzebne są dodatkowe badania.

Artykuł naukowy, w których genetycy z amerykańskiej uczelni opublikowali swoje tezy, nie został jeszcze zrecenzowany.