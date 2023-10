Naukowcy odkryli tajemnicę Stonehenge. 100-letnia teoria obalona

Do "Niebieskich kamieni" od tego czasu zaliczany był również tzw. Kamień Ołtarzowy - blok leżący płasko, o długości prawie pięciu metrów. - Wygląda na to, że chciał (Herbert Henry Thomas-red), aby wszystkie kamienie inne niż " sarsen " pochodziły z ograniczonego obszaru geograficznego. To podstawowe twierdzenie nie było kwestionowane przez 100 lat - przekazał portalowi "Live Science" Richard Bevins, honorowy profesor geologii i nauk o Ziemi na Uniwersytecie Aberystwyth w Walii. Nowe badania pod kierownictwem prof. Bevinsa, podważyły jednak tę teorię.

Stonehenge. Tajemnica "Kamienia ołtarzowego"

W artykule opublikowanym na łamach czasopisma "Jurnal of Archaeological Science: Reports" naukowiec i jego współpracownicy dowodzą, że Thomas co prawda całkiem słusznie wskazał źródło pochodzenia niektórych kamieni, ale mylił się bardzo co do "Kamienia ołtarzowego". Ten prawdopodobnie pochodzi z nieustalonego kamieniołomu w północnej części Wielkiej Brytanii.