Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkley ustalili, że najstarszym i wciąż żyjącym organizmem na Ziemi są żebropławy. - Zwierzę miało pojawić się na naszej planecie najprawdopodobniej około 600 lub 700 milionów lat temu - stwierdził prof. Daniel Rokhsar, cytowany przez brytyjski dziennik "Daily Mail".

- Trudno dokładnie stwierdzić, jak dokładnie wyglądały pierwsze osobniki, ponieważ są to zwierzęta o miękkim ciele i nie pozostawiły po sobie skamielin. Możemy jednak użyć porównań między żywymi przedstawicielami, aby dowiedzieć się więcej o naszych wspólnych przodkach - zaznacza zespół.

Naukowcy odkryli najstarszy, żyjący organizm na Ziemi. To żebropław

Żebropławy to dwuwarstwowe zwierzęta bezkręgowe, obejmujące co najmniej 100 gatunków. Dawniej, ze względu na podobieństwo do meduz, razem z parzydełkowcami były zaliczane do jamochłonów - żebropławy nie mają jednak komórek parzydełkowych. Organizmy te prowadzą pelagiczny tryb życia (stale pływają - red.), przede wszystkim w morzach i oceanach.

Stworzenia te żyją głównie na głębokości 6,5 km i mają osiem zestawów rzęsek, jakie są podobne do macek. Biegną one po bokach ich ciał i stanowią odnóża, dzięki którym się poruszają.

Dla porównania badacze wskazują, że robaki wyewoluowały około 500 milionów lat temu, a kręgowce pojawiły się po raz pierwszy mniej więcej 450 milionów lat temu.