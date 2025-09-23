Pierwsze komunikaty w sprawie "epidemii autyzmu" pojawiły się ze strony Białego Domu już w piątek.

- Autyzm całkowicie wymknął się spod kontroli (...). Myślę, że być może znamy przyczynę - zaznaczył wówczas Donald Trump.

Informacja o konferencji prasowej amerykańskiego prezydenta w tym temacie pojawiła się natomiast w niedzielę. "To ogłoszenie będzie historycznym postępem" - informował w oświadczeniu zastępca rzecznika Białego Domu Kush Desai.

Paracetamol zagrożeniem? Donald Trump wskazuje na "ryzyko autyzmu"

W poniedziałek Donald Trump ogłosił, że Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) powiadomi lekarzy, że stosowanie Tylenolu (paracetamolu - red.) w ciąży może wiązać się z "znacznie zwiększonym ryzykiem autyzmu" u potomnych.

- Zdecydowanie zalecają (członkowie FDA - red.) kobietom ograniczenie stosowania Tylenolu w ciąży, chyba że jest to konieczne z medycznego punktu widzenia - zaznaczył na konferencji prasowej Donald Trump.

- Jeśli jesteście w ciąży, nie bierzcie Tylenolu. I nie podawajcie Tylenolu po urodzeniu - powtarzał kilkukrotnie prezydent.

Jednocześnie podziękował sekretarzowi zdrowia Robertowi F. Kennedy'emu, który "umieścił autyzm w centrum amerykańskiej polityki".

Paracetamol a autyzm. Producent odpowiada

Producent Tylenolu nie zgadza się z argumentami, przedstawianymi przez administrację Donalda Trumpa.

Firma Kenvue "zdecydowanie nie zgadza się" z twierdzeniem, że paracetamol odpowiada za zwiększone ryzyko wystąpienia autyzmu i wyraża "głębokie zaniepokojenie zagrożeniami dla zdrowia i dezorientacją, jakie stwarza to (działania rządu USA- red.) dla przyszłych matek i rodziców".

"Acetaminofen jest najbezpieczniejszym środkiem przeciwbólowym dla kobiet w ciąży, stosowanym przez cały okres ciąży" - podała firma w oświadczeniu.

Autyzm po paracetamolu? "Nieodpowiedzialne"

Głos w sprawie zabrała także Fundacja Nauki o Autyzmie. "Sprowadzanie przyczyn autyzmu do jednej prostej rzeczy jest nieuczciwe i mylące. Wiemy, że autyzm jest niezwykle skomplikowany i musimy odejść od badań, które upraszczają go do jednego czynnika, nie biorąc pod uwagę żadnych innych" - oświadczyła w rozmowie z "The Hill" prezes Alison Singer.

Jej zdaniem "nie przedstawiono ani nie udostępniono żadnych nowych danych ani badań naukowych (...). Nie wygłoszono żadnych nowych prezentacji na ten temat na konferencjach naukowych ani medycznych".

Z kolei dr Steven Fleischman - prezes Amerykańskiego Kolegium Położników i Ginekologów - ocenił słowa Donalda Trumpa jako "nieodpowiedzialne".

- To niezwykle niepokojące, że nasze federalne agencje zdrowia są skłonne wydać oświadczenie, które wpłynie na zdrowie i samopoczucie milionów ludzi bez poparcia wiarygodnymi danymi - stwierdził Fleischman.

Autyzm a paracetamol. Niejednoznaczne badania

Jak zauważa CNN, sprawa domniemanego związku między zażywaniem paracetamolu a zwiększonym ryzykiem występowania autyzmu u najmłodszych nie jest jednoznaczna.

Redakcja przywołuje w swojej publikacji dwa badania. Pierwsze pochodzi z 2024 roku, którego wyniki opublikowane zostały w tygodniku "Journal of the American Medical Association".

Stacja podkreśla, że w szwedzkim badaniu wzięło udział około dwóch miliony najmłodszych, a wyniki nie wykazały związku między paracetamolem - przyjmowanym w ciąży - a autyzmem, ADHD ani innymi zaburzeniami neurorozwojowymi.

Natomiast badanie z sierpnia 2025 roku, które ukazało się w czasopiśmie BMC "Enviromental Health", wskazuje na "silne dowody na związek" pomiędzy przyjmowaniem paracetamolu w ciąży a ryzykiem występowania autyzmu.

Naukowcy przeanalizowali tam 46 różnych badań. Sześć z nich dotyczyło wspomnianej wyżej tematyki. Autorzy zaznaczają w podsumowaniu, że publikacja może wykazać "istnienie związku", nie zaś fakt wywoływania autyzmu przez paracetamol.

Trump, autyzm i paracetamol. Europejska Agencja Leków i WHO reagują

We wtorek Europejska Agencja Leków (EMA) wydała oświadczenie, w którym podkreślono, że nie ma nowych dowodów, które wymagałyby zmiany obecnych zaleceń dotyczących stosowania paracetamolu.

"Paracetamol może być stosowany w czasie ciąży w razie potrzeby, jednak w najniższej skutecznej dawce i z najniższą skuteczną częstotliwością" - zaznaczyła EMA w komunikacie dla agencji Reutera.

Z kolei Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podkreśliła, że dowody na związek między stosowaniem paracetamolu w ciąży a autyzmem pozostają niejednoznaczne.

Dodano też, że nie należy kwestionować wartości szczepionek. - Wiemy, że szczepionki nie powodują autyzmu. Szczepionki, jak już wspomniałem, ratują niezliczone życia. Jest to więc coś, co zostało udowodnione naukowo i czego nie należy kwestionować - zaznaczył rzecznik WHO Tarik Jasarević.

Źródła: CNN /Reuters

