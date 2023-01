- Byliśmy odpowiedzialnymi rodzicami, broń była zabezpieczona przed dziećmi - przekonywali. Matka chłopca miała prawo do posiadania broni, ale nie wiadomo, w jaki sposób pistolet dostał się w ręce dziecka.

6-latek jest częściowo niepełnosprawny

Z wypowiedzi rodziców, którą cytuje news.yahoo.com, dowiadujemy się, że 6-latek był częściowo niepełnosprawny. Z tego powodu zaliczał się do specjalnego programu, który wymagał obecności jednego z rodziców w czasie zajęć. Tydzień, podczas którego doszło do postrzelenia, był pierwszym, gdy ten warunek nie został spełniony.

- Do końca życia będziemy żałować naszej nieobecności w szkole w tym dniu - przekazali rodzice. Zapewnili, że współpracują z organami prawa w celu wyjaśnienia zdarzeń.

Nauczycielka, 25-letnia Abby Zwerner, została postrzelona w rękę i klatkę piersiową. Jej stan jest określany jako stabilny. - Nasze myśli są z nauczycielką naszego syna. Modlimy się o jej szybkie wyzdrowienie po tej niewyobrażalnej tragedii. Kochamy naszego syna i prosimy go, aby dołączył do naszych modlitw w intencji powrotu do zdrowia pani Zwerner - dodali.