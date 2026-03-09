W skrócie 40-letni nauczyciel Jason Hughes zginął potrącony samochodem prowadzonym przez ucznia.

18-latek wraz z czworgiem rówieśników miał brać udział w żarcie wpisującym się w szkolną tradycję.

Uczniowi postawiono zarzuty zabójstwa drogowego pierwszego stopnia, nieodpowiedzialnej jazdy, bezprawnego wtargnięcia i śmiecenia, a czworo pasażerów również zostało aresztowanych.

Jason Hughes osierocił dwójkę dzieci, a jego żona Laura pracuje jako nauczycielka w tej samej szkole.

40-letni Jason Hughes, nauczyciel w North Hall High School w Gainesville w stanie Georgia, zginął pod kołami samochodu prowadzonego przez swojego ucznia. Jak ustalił "New York Post", tragedia jest skutkiem szkolnej tradycji.

40-letni nauczyciel nie żyje. Potrącił go uczeń, skutek nieudanego żartu

Uczniowie North Hall High School zwyczajowo obrzucają domy nauczycieli papierem toaletowym. Tak długo, jak nie dadzą się złapać, nie są wobec nich wyciągane konsekwencje. Niestety Hughes postanowił wyjść przed swój dom, by interweniować.

"Uczniom powiedziano, że stracą punkty, jeśli zostaną 'przyłapani' przez nauczyciela. To może wyjaśniać, w jaki sposób Hughes został potrącony przez 18-letniego ucznia" - podał dziennik.

Nauczyciel w wyniku poniesionych obrażeń zmarł w szpitalu w Gainesville. 18-letniemu uczniowi postawiono zarzuty zabójstwa drogowego pierwszego stopnia, nieodpowiedzialnej jazdy, bezprawnego wtargnięcia i śmiecenia.

W samochodzie oprócz kierowcy znajdowało się czworo innych 18-latków biorących udział w tradycyjnym "kawale". Oni także zostali aresztowani, usłyszeli zarzut bezprawnego wtargnięcia i śmiecenia - podała stacja WSBTV.

Tragedia w USA. Nauczyciel osierocił dwójkę dzieci

Oświadczenie w sprawie śmierci nauczyciela opublikowało kierownictwo North Hall High School, które wspomina jego zaangażowanie w pracę.

"Nasze serca są złamane. Jason Hughes był kochającym mężem, zaangażowanym ojcem, pełnym pasji nauczycielem, mentorem i trenerem kochanym i szanowanym przez uczniów i kolegów. Dał nam tak dużo na tak wiele różnych sposobów. Nasze serca i modlitwy są razem z jego żoną i rodziną" - przekazały władze szkoły.

Hughes osierocił dwójkę dzieci. Jego żona Laura również jest nauczycielką i pracuje w North Hall High School w Gainesville.

