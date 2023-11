Włoska agencja Ansa poinformowała, że 50-letni mężczyzna przez pięć miesięcy uczył w szkole podstawowej w Cremonie na północy Włoch, zastępując tym samym nieobecnych nauczycieli. Proceder ten trwał od września 2022 roku do stycznia roku następnego.

Jego ortografia oraz sposób wysławiania się pozostawiały wiele do życzenia i właśnie to nakłoniło dyrektor szkoły do zawiadomienia policji.