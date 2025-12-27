W skrócie Tajlandia i Kambodża ogłosiły natychmiastowe zawieszenie broni po trzech tygodniach intensywnych walk granicznych.

Konflikt terytorialny spowodował śmierć co najmniej 47 osób oraz masową ewakuację prawie miliona mieszkańców.

W rozwiązanie kryzysu zaangażowany był Donald Trump, a tło sporu sięga czasów kolonialnych.

Jak podają AFP i agencja Reutera Tajlandia i Kambodża zgodziły się w sobotę na "natychmiastowe zawieszenie broni" w konflikcie granicznym.

"Obie strony zgadzają się na natychmiastowe zawieszenie broni z chwilą podpisania niniejszego wspólnego oświadczenia, obowiązującego od godziny 12:00 (czasu lokalnego, od godz. 6:00 w Polsce - red.) 27 grudnia 2025 r." - przekazano w dokumencie podpisanym przez ministrów obrony obu sąsiadów z Azji Południowo-Wschodniej.

W lipcu spór terytorialny przerodził się w bezpośrednią konfrontację zbrojną na granicy kambodżańsko-tajlandzkiej. Zginęły wówczas co najmniej 43 osoby.

Tajlandia - Kambodża. Ponowna interwencja Donalda Trumpa

Pod koniec października Tajlandia i Kambodża podpisały porozumienie o zawieszeniu broni, wynegocjowane z udziałem Donalda Trumpa. Zostało ono jednak złamane zaledwie kilka tygodni później.

W grudniu prezydent USA zapowiadał ponowną interwencję w tej sprawie. Przekazał wtedy, że zamierza zadzwonić do przywódców skonfliktowanych państw i zaapelować o zaprzestanie walk.

Nowe starcia doprowadziły ponownie do masowej ewakuacji ludności z przygranicznych terenów. W obu krajach swoje domy musiało opuścić ponad 800 tysięcy osób.

Konflikt między Kambodżą a Tajlandią sięga czasów kolonialnych

Konflikt między Kambodżą a Tajlandią sięga swoimi korzeniami do czasów kolonialnych, kiedy to wytyczono 800-kilometrową granicę między państwami.

W efekcie obie strony konfliktu zgłaszają roszczenia do części obszarów granicznych, w tym strategicznie ważnych przełęczy.

Ponadto, agencja AFP wyjaśnia, że każda ze stron obwinia drugą o wszczęcie lipcowych walk, twierdząc, że działała w samoobronie. W gorszej sytuacji ma znajdować się jednak Kambodża, która ma być słabsza pod względem uzbrojenia niż armia Tajlandii.

