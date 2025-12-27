"Natychmiastowe zawieszenie broni". Przełom na Dalekim Wschodzie
Po trzech tygodniach walk na granicy Tajlandii i Kambodży obie strony ogłosiły w sobotę "natychmiastowe zawieszenie broni" - przekazano we wspólnym oświadczeniu ministrów obrony obu państw. Konflikt terytorialny pochłonął co najmniej 47 ofiar śmiertelnych i zmusił niemal milion osób do opuszczenia domów.
W skrócie
"Obie strony zgadzają się na natychmiastowe zawieszenie broni z chwilą podpisania niniejszego wspólnego oświadczenia, obowiązującego od godziny 12:00 (czasu lokalnego, od godz. 6:00 w Polsce - red.) 27 grudnia 2025 r." - przekazano w dokumencie podpisanym przez ministrów obrony obu sąsiadów z Azji Południowo-Wschodniej.
W lipcu spór terytorialny przerodził się w bezpośrednią konfrontację zbrojną na granicy kambodżańsko-tajlandzkiej. Zginęły wówczas co najmniej 43 osoby.
Tajlandia - Kambodża. Ponowna interwencja Donalda Trumpa
Pod koniec października Tajlandia i Kambodża podpisały porozumienie o zawieszeniu broni, wynegocjowane z udziałem Donalda Trumpa. Zostało ono jednak złamane zaledwie kilka tygodni później.
W grudniu prezydent USA zapowiadał ponowną interwencję w tej sprawie. Przekazał wtedy, że zamierza zadzwonić do przywódców skonfliktowanych państw i zaapelować o zaprzestanie walk.
Nowe starcia doprowadziły ponownie do masowej ewakuacji ludności z przygranicznych terenów. W obu krajach swoje domy musiało opuścić ponad 800 tysięcy osób.
Konflikt między Kambodżą a Tajlandią sięga czasów kolonialnych
Konflikt między Kambodżą a Tajlandią sięga swoimi korzeniami do czasów kolonialnych, kiedy to wytyczono 800-kilometrową granicę między państwami.
W efekcie obie strony konfliktu zgłaszają roszczenia do części obszarów granicznych, w tym strategicznie ważnych przełęczy.
Ponadto, agencja AFP wyjaśnia, że każda ze stron obwinia drugą o wszczęcie lipcowych walk, twierdząc, że działała w samoobronie. W gorszej sytuacji ma znajdować się jednak Kambodża, która ma być słabsza pod względem uzbrojenia niż armia Tajlandii.