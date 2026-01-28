W skrócie Na Łotwie opracowywany jest plan umożliwiający natychmiastowe zamknięcie dróg i linii kolejowych na wschodniej granicy w razie zagrożenia.

Minister obrony oraz prezydent Łotwy wskazali na kompleksowe monitorowanie granicy, przygotowanie środków zaradczych oraz negocjacje z krajami bałtyckimi.

W raporcie służb kontrwywiadowczych podkreślono, że Rosja coraz bardziej negatywnie postrzega Łotwę, a narodowość rosyjska stanowi ponad jedną czwartą mieszkańców kraju.

Na Łotwie opracowywany jest szczegółowy plan, który zapewni możliwość natychmiastowego zamknięcia dróg samochodowych i kolejowych na wschodniej granicy w razie takiej konieczności.

Łotwa monitoruje granicę z Rosją. Opracowano nowy plan

Łotewski minister obrony Andris Spruds wyjaśnił, że zarówno Rada Wojskowa, jak i Ministerstwo Transportu przekazały zbiorcze informacje na ten temat. - Jeśli zagrożenie militarne wzrośnie, nie wykluczamy rozbiórki dróg samochodowych i kolejowych. Żaden wagon wojskowy należący do okupantów nie przejedzie przez terytorium Łotwy podkreślił.

Prezydent Łotwy Edgars Rinkevics wcześniej zaznaczył, że obecnie kraj kompleksowo monitoruje wschodnią granicę. Według słów głowy państwa, chodzi nie tylko o tory kolejowe, ale też o drogi oraz środki stosowane przez Ministerstwo Obrony.

- Głównym zadaniem jest wdrożenie już określonych środków, a jeśli chodzi o tory - przygotowanie modelu działań, który pozwoli rozwiązać ten problem w przypadku kryzysu. A gdy będziemy mieli jasny plan i zasoby, będziemy kontynuować rozmowy z krajami bałtyckimi - dodał prezydent kraju.

"Jak Ukraina przed wojną". Rosja zmienia nastawienie do Łotwy

Rosyjskie postrzeganie Łotwy staje się coraz bardziej zbliżone do tego, jakie Rosja miała wobec Ukrainy przed wojną. Coraz bardziej negatywny wizerunek Łotwy oraz innych krajów bałtyckich może w dłuższej perspektywie skutkować bardziej agresywnymi działaniami zza wschodniej granicy - wynika z raportu służb kontrwywiadowczych.

- W rosyjskim przekazie Łotwa jest krajem rusofobicznym i uciskającym rosyjskojęzycznych mieszkańców - stwierdzono w raporcie Biura Ochrony Konstytucji (SAB), jednego z trzech na Łotwie organów bezpieczeństwa państwa, odpowiedzialnego m.in. za kontrwywiad.

W zamieszkanej przez około 1,86 mln osób Łotwie, rosyjska mniejszość stanowi ponad jedną czwartą społeczeństwa, a rosyjskim językiem - jako głównym - posługuje się więcej niż co trzeci mieszkaniec.

