Natychmiastowa reakcja z UE na propozycję Putina. "Wysokiej rangi lobbysta"

Krzysztof Ryncarz

Aktualizacja

Władimir Putin zaproponował w sobotę, że negocjacje z Unią Europejską w imieniu Rosji mógłby prowadzić były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder. Propozycja ta spotkała się z krytyką szefowej unijnej dyplomacji Kaji Kallas. - Ta osoba siedziałaby po obu stronach jednocześnie - stwierdziła.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Władimir Putin i Kaja Kallas Thierry Monasse / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Władimir Putin zaproponował, by byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera wyznaczyć na negocjatora w rozmowach między Rosją a Unią Europejską.
  • Kaja Kallas skrytykowała propozycję, wskazując na bliskie powiązania Schroedera z Rosją, oraz brak zgody wśród państw UE dotyczącej rozmów z Moskwą.
  • W niemieckich mediach propozycja Putina została określona jako absurdalna, a Schroeder nazwany został "człowiekiem Putina".
- Jeśli damy Rosji prawo do ustanawiania w naszym imieniu negocjatora, to nie byłoby to zbyt mądre - stwierdziła Kallas przed spotkaniem unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli.

- Gerhard Schroeder był wysokiej rangi lobbystą na rzecz rosyjskich państwowych firm. Jest jasne, dlaczego Putin chce akurat tę osobę. Ponieważ siedziałaby ona po dwóch stronach stołu jednocześnie - dodała szefowa unijnej dyplomacji.

Jednocześnie zaznaczyła, że wśród państw UE nie ma konsensusu w sprawie ponownego nawiązania kontaktów z Moskwą.

- Zanim zaczniemy rozmawiać z Rosją, powinniśmy najpierw porozmawiać ze sobą o tym, na jaki temat chcemy z nimi dyskutować - powiedziała Kallas.

Władimir Putin o rozmowach z UE. Zaproponował negocjatora

Władimir Putin został w sobotę zapytany, kogo widziałby w roli osoby, która pomogłaby w ponownym nawiązaniu kontaktów z Unią Europejską. Ten wskazał Gerharda Schroedera, który w latach 1998-2005 pełnił funkcję kanclerza Niemiec.

Schroeder utrzymuje jednak bliskie kontakty z Kremlem i samym Władimirem Putinem. 82-latek współpracował z Rosją m.in. przy pracach nad gazociągiem Nord Stream oraz zasiadał w zarządzie rosyjskiego przedsiębiorstwa naftowego Rosnieft. Były kanclerz Niemiec odmawiał również potępienia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Relacje Schroedera z Moskwą sprawiły, że stał się kontrowersyjną postacią w Niemczech. Widać to również po reakcji niemieckich mediów na propozycję rosyjskiego prezydenta. Gazeta "Sueddeutsche Zeitung" określiła ją jako "absurdalną" oraz "zaprzeczającą poważnej dyplomacji". Z kolei "Frankfurter Allgemeine Zeitung" wprost stwierdził, że Schroeder jest "człowiekiem Putina".

Źródło: Reuters, "Sueddeutsche Zeitung", "Frankfurter Allgemeine Zeitung"

