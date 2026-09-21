W skrócie Szefowie obrony 32 państw NATO, w tym gen. Wiesław Kukuła, spotkali się w Kopenhadze na Konferencji Komitetu Wojskowego.

Podczas konferencji omawiano wzmacnianie odstraszania, budowę zdolności wojskowych, rozwój nowych technologii oraz wsparcie dla Ukrainy.

Rozmowy bilateralne dotyczyły integracji systemów obronnych i współpracy, a doświadczenia wojenne Ukrainy wskazano jako źródło wniosków dla transformacji sił NATO.

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Gen. Wiesław Kukuła wziął udział w Konferencji Komitetu Wojskowego NATO, która zgromadziła szefów obrony 32 państw Sojuszu. W posiedzeniu w Kopenhadze uczestniczył też gen. broni Piotr Błazeusz - polski przedstawiciel wojskowy przy komitetach wojskowych NATO i UE.

"Zjednoczeni i zdeterminowani jak nigdy wcześniej". Zakończona Konferencja Komitetu Wojskowego NATO

Obradom w Kopenhadze przewodniczył przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO adm. Giuseppe Cavo Dragone. W spotkaniu uczestniczyli też naczelny dowódca Sił Sojuszniczych w Europie (SACEUR) gen. Alexus G. Grynkewich i Naczelny Dowódca Sojuszniczy ds. Transformacji (SACT) adm. Pierre Vandier.

Rzecznik prasowy Sztabu Generalnego WP płk Marek Pietrzak przekazał w komunikacie o tytule "NATO przyspiesza", że szefowie obrony rozmawiali o dalszym wzmacnianiu odstraszania i obrony, przyspieszeniu budowy realnych zdolności wojskowych NATO, rozwoju zdolności wojskowych, wykorzystaniu nowych technologii oraz wsparciu Ukrainy. Podkreślił, że jednym z "kluczowych wyzwań" pozostaje przełożenie rosnących nakładów na obronność na konkretne zdolności dostępne dla dowódców i wojsk.

Gen. Wiesław Kukuła ocenił, że kierunki polskich działań w "zakresie odstraszania, ale także zdecydowania w obronie, zostały jasno określone". - Jesteśmy zjednoczeni i zdeterminowani jak nigdy wcześniej - dodał gen. Kukuła.

Gen. Kukuła rozmawiał z naczelnym dowódcą Sił Sojuszniczych w Europie

Rzecznik podkreślił też, że z perspektywy polskiej "szczególne znaczenie" mają zdolności pozwalające szybciej wykrywać zagrożenia, wymieniać informacje i skutecznie na nie reagować. Jak dodał, dotyczy to m.in. rozpoznania, systemów dowodzenia, obrony powietrznej i przeciwrakietowej, przeciwdziałania bezzałogowym systemom powietrznym oraz zdolności do precyzyjnego rażenia.

Kwestie te - dodał płk Pietrzak - były również przedmiotem rozmowy gen. Kukuły z SACEUR gen. Alexusem G. Grynkewichem. Wśród tematów rozmów znalazła się m.in. kwestia integracji programu Tarcza Wschód z Eastern Flank Deterrence Initiative (EFDI).

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Płk Pietrzak poinformował, że generałowie rozmawiali o integracji sensorów, systemów dowodzenia i efektorów oraz szybkim wdrażaniu nowych technologii. Omówili też dalsze wzmacnianie obrony powietrznej i przeciwrakietowej, jak i zdolności do zwalczania bezzałogowych systemów powietrznych.

Płk Pietrzak podkreślił, że ważnym elementem udziału gen. Kukuły w konferencji były też rozmowy bilateralne - w tym spotkanie z szefem obrony Szwecji gen. Michaelem Claessonem, na którym omówiono dalsze pogłębianie polsko-szwedzkiej współpracy wojskowej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego.

Potwierdzone wsparcie dla Ukrainy. "Ważne źródło wniosków"

"Generałowie rozmawiali również o programie Orka" - poinformował płk Pietrzak. "Kontynuacja rozmów pomiędzy szefami obrony Polski i Szwecji planowana jest podczas najbliższego Warsaw Security Forum" - zapowiedział.

Zdaniem Sztabu, kopenhaskie spotkanie potwierdziło znaczenie dalszego wsparcia Ukrainy. "Doświadczenia trwającej wojny pozostają ważnym źródłem wniosków dla transformacji sił zbrojnych państw NATO - szczególnie w zakresie wykorzystania systemów bezzałogowych, walki elektronicznej, wymiany danych, nowych technologii oraz skracania cyklu decyzyjnego" - czytamy w komunikacie.

Konferencja w Kopenhadze potwierdziła też - według Sztabu - wspólny kierunek działań 32 państw Sojuszu: od decyzji do działania, od rosnących nakładów do realnych zdolności i od narodowych systemów do jeszcze ściślej zintegrowanej obrony NATO.



