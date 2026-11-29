W skrócie Prezydent Czech Petr Pavel uważa, że NATO powinno zestrzeliwać rosyjskie obiekty, w tym drony i pociski, naruszające celowo przestrzeń powietrzną Sojuszu.

Czeski przywódca wskazał na możliwość stosowania środków asymetrycznych w odpowiedzi na prowokacje Rosji, odrzucając przy tym pomysł naruszania granic Federacji Rosyjskiej.

Petr Pavel ostrzegł przed nasileniem działań hybrydowych w Europie i podkreślił konieczność stanowczego reagowania na próby destabilizacji państw sojuszniczych.

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W wywiadzie dla Czeskiej Telewizji, którego fragmenty przytoczyła agencja CTK, Pavel wykluczył odwetowe naruszanie rosyjskiej przestrzeni powietrznej lub morskiej. Podkreślił jednak konieczność zestrzeliwania obiektów, które naruszają przestrzeń powietrzną Sojuszu, m.in. dronów i pocisków.

Zwrócił jednak uwagę, że naruszenie przestrzeni powietrznej, na przykład przez załogowy statek powietrzny, może wynikać z błędu ludzkiego lub usterki technicznej. W takich przypadkach obowiązują określone procedury. - Jeśli jednak incydenty się powtarzają, są celowe lub mają na celu destabilizację danego kraju, trzeba na nie reagować - podkreślił prezydent Czech.

- Nie mówię teraz o żadnych wtargnięciach na terytorium Rosji. Nie twierdzę, że powinniśmy odpłacać Rosji tym samym i naruszać jej przestrzeń morską czy powietrzną, ale mamy całą gamę środków asymetrycznych, które możemy wykorzystać, aby jasno dać Rosji do zrozumienia, że nie tędy droga - oświadczył Pavel.

Prezydent Czech z twardą deklaracją. "Trzeba reagować na incydenty"

Mówiąc o cyberatakach i innych działaniach hybrydowych czeski przywódca ocenił, że konieczne jest zajęcie wobec nich jednoznacznego stanowiska oraz - w miarę możliwości - wskazanie sprawców. Jego zdaniem, jeśli odpowiedzialność Rosji za ataki zostanie udowodniona, państwa sojusznicze powinny podkreślić, że Moskwa jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ podważa bezpieczeństwo międzynarodowe, zamiast je zapewniać.

Odnosząc się do ewentualnego ataku rakietowego na terytorium Czech, Pavel wskazał na funkcjonowanie zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO. Zaznaczył, że dzięki położeniu geograficznemu jego kraj miałby więcej czasu na reakcję niż państwa wschodniej flanki. W przypadku ataku rakietowego skierowanego na Czechy jako pierwsze zareagowałyby systemy obrony rozmieszczone bliżej wschodniej granicy Sojuszu.

Pavel przypomniał, że Czechy uczestniczą w zintegrowanym systemie obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO oraz dysponują własnymi zdolnościami aktywnej obrony. Przyznał jednak, że kraj nie jest jeszcze w stanie skutecznie bronić się przed wszystkimi typami pocisków.

Wojna poza granicami Ukrainy. Petr Pavel ostrzega

Czeski prezydent nie wykluczył również ryzyka rozprzestrzenienia się wojny poza granice Ukrainy - nie w formie otwartej agresji militarnej, lecz poprzez nasilenie ataków hybrydowych. Jak ocenił, sytuacja w całej Europie już wskazuje na taki rozwój wydarzeń.

W ubiegłym tygodniu Czechy zadeklarowały gotowość do udzielenia Polsce pomocy w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie pociski w nocy z 19 na 20 listopada. W południowo-wschodniej Polsce wtargnęły wówczas trzy obiekty, które spadły w Nowym Lipowcu (woj. lubelskie) oraz w Rudniku i Mołodyczu (woj. podkarpackie). Jak się później okazało, były to rosyjskie pociski manewrujące Ch-101.



