W skrócie Dwa rosyjskie myśliwce Su-30 przechwycono nad Bałtykiem przez francuskie Rafale, które wystartowały z bazy w Szawle na Litwie.

Incydent miał miejsce podczas misji Baltic Air Policing, mającej na celu patrolowanie przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii.

W ostatnich tygodniach doszło do kilku naruszeń przestrzeni powietrznej państw NATO przez rosyjskie samoloty i drony, w tym w Finlandii, Rumunii, na Łotwie i w Polsce.

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"29 maja francuskie myśliwce Rafale, działające w ramach Baltic Air Policing, poderwały się z bazy lotniczej w Szawlach na Litwie, aby przechwycić i zidentyfikować dwa rosyjskie samoloty Su-30 nad Morzem Bałtyckim" - czytamy w komunikacie Dowództwa Sojuszniczych Sił Powietrznych NATO.

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Operacja Baltic Air Policing, prowadzona od 2004 roku w ramach Sił Szybkiego Reagowania NATO, polega na patrolowaniu przestrzeni powietrznej trzech krajów nadbałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii.

NATO poderwało myśliwce. Przechwycono dwa rosyjskie Su-30

"Myśliwce NATO, wysłane w ramach Eastern Sentry, regularnie podrywają się do lotu, aby pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa i integralności przestrzeni powietrznej NATO" - dodano w komunikacie Sojuszu, odnosząc się do kolejnej misji, skupionej na bezpieczeństwie całej wschodniej flanki NATO.

Incydent z udziałem rosyjskich Su-30 to kolejne tego typu zdarzenie w ostatnich tygodniach. W środę Finlandia informowała, że samolot wojskowy z Rosji naruszył jej przestrzeń powietrzną, prawdopodobnie aby uniknąć burzy.

Granice obszaru należącego do państw Sojuszu Północnoatlantyckiego przekraczają jednak najczęściej drony wystrzeliwane w ramach walk w Ukrainie. W piątek rosyjski bezzałogowiec wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz. Ranne zostały dwie osoby.

Do podobnych incydentów dochodziło także na Łotwie, gdzie drony uderzyły m.in. w magazyn ropy naftowej w Rzeżycy. W maju niezidentyfikowane drony widziane były również w okolicy Helsinek oraz na Litwie. Kilka tygodni temu Polska poderwała myśliwce F-16 i przechwyciła rosyjski samolot wojskowy nad Morzem Bałtyckim.





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