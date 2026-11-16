W skrócie Organizacja szczytu przywódców krajów NATO w Albanii, zaplanowanego na 2027 rok, została oficjalnie odwołana. Według Associated Press wynika to z wewnętrznych napięć.

Sojusz ogranicza też liczbę innych spotkań na wysokim szczeblu, w tym planuje tylko jedno posiedzenie ministrów spraw zagranicznych w przyszłym roku zamiast dwóch.

Decyzja o rzadszych spotkaniach wynika z napięć dotyczących wydatków na obronność oraz rozbieżnych stanowisk sojuszników wobec wojny w Ukrainie i konfliktu USA z Iranem.

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NATO, otwiera się w nowym oknie nie zorganizuje w 2027 roku w Albanii, otwiera się w nowym oknie szczytu przywódców, jak pierwotnie planowano - informuje agencja Associated Press.

Premier Albanii Edi Rama powiedział w czwartek, że "nie ma jeszcze wspólnego stanowiska co do terminu szczytu", ale dodał, że "na pewno nie odbędzie się on w 2027 roku". Jak mówił, "w 2028 roku, jeśli dojdzie do szczytu, odbędzie się on w Tiranie", stolicy Albanii.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte, otwiera się w nowym oknie w rozmowie z AP mówił: - Jesteśmy elastyczni, jeśli chodzi o szczyty. Organizujemy je, kiedy są potrzebne. Dodał jednocześnie, że następny odbędzie się "gdy zajdzie taka potrzeba".

Associated Press przypomina, że jeszcze około 10 lat temu NATO organizowało szczyty co dwa lata.

NATO odwołuje szczyt liderów w Albanii w 2027 roku. Mniej też spotkań ministrów

Agencja zwraca też uwagę, że nie chodzi tylko o spotkania liderów krajów NATO, czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych, otwiera się w nowym oknie Donalda Trumpa, otwiera się w nowym oknie z jego odpowiednikami.

Zazwyczaj w październiku spotykali się również ministrowie obrony państw członkowskich. W ubiegłym miesiącu nie odbyły się jednak żadne rozmowy, a na październik 2027 roku nie zaplanowano żadnych spotkań.

Tymczasem ministrowie spraw zagranicznych krajów NATO mają w przyszłym roku zaplanowane tylko jedno spotkanie zamiast tradycyjnych dwóch.

Zdarzało się, że zarówno sekretarz wojny USA Pete Hegseth, otwiera się w nowym oknie, jak i sekretarz stanu Marco Rubio, otwiera się w nowym oknie, nie brali udziału w szczycie NATO lub opuszczali go przed zakończeniem rozmów. AP przypomina, że szef Pentagonu, otwiera się w nowym oknie wykorzystywał spotkania ministrów obrony do krytykowania europejskich sojuszników i Kanady, otwiera się w nowym oknie.

NATO rezygnuje ze spotkań z powodu sporów? Pierwszy ma dotyczyć wydatków

Według AP ograniczenie spotkań wynika z napięć, które dotyczą m.in. kwestii wydatków na obronę.

"Niektórzy sojusznicy uważają, że Albania nie przeznacza wystarczających środków na obronność i niechętnie zgodzili się nagrodzić ten kraj organizacją tak ważnego wydarzenia NATO. Szacuje się, że rząd w Tiranie przeznaczy w tym roku 2,15 proc. swojego produktu krajowego brutto na obronność" - czytamy.

Celem NATO jest, aby do 2035 roku 32 państwa członkowskie przeznaczały 3,5 proc. PKB na podstawowe wydatki obronne oraz 1,5 proc. na infrastrukturę związaną z obronnością.

Albania nie jest jednak "najgorszym przypadkiem" wśród 32 państw członkowskich. Znacznie gorzej radzą sobie Hiszpania, otwiera się w nowym oknie, Belgia, otwiera się w nowym oknie i Słowenia, otwiera się w nowym oknie.

Associated Press zwraca też uwagę na koszty organizacji szczytu NATO. Urzędnicy stwierdzili, że decyzja w sprawie Albanii musiałaby zostać podjęta do października, aby kraj ten miał wystarczająco dużo czasu na przygotowania do spotkania w 2027 roku.

- Zawsze wiąże się to z ogromnymi nakładami na bezpieczeństwo - mówi Rutte agencji AP. - Zorganizowanie spotkania z udziałem 32 sojuszników, a także krajów partnerskich i naszych partnerów z regionu Indo-Pacyfiku, takich jak Japonia, otwiera się w nowym oknie, Korea Południowa, Australia, otwiera się w nowym oknie i Nowa Zelandia, otwiera się w nowym oknie, to kosztowne przedsięwzięcie - dodaje.

Zapytany, czy jest to tego warte, Rutte odpowiada jednak: "Tak".

Wojny w Iranie i Ukrainie dzielą sojuszników NATO. "Może nie ma sensu organizowanie spotkania"

Napięcia wewnątrz NATO wynikają również z podejścia do wojny USA z Iranem, otwiera się w nowym oknie oraz inwazji Rosji, otwiera się w nowym oknie na Ukrainę, otwiera się w nowym oknie.

Według AP ostatni szczyt w Turcji, otwiera się w nowym oknie był po tym względem "politycznym spektaklem". "Groziło, że wymknie się spod kontroli, jeszcze zanim Trump i jego odpowiednicy zasiedli do rozmów" - czytamy.

Agencja przypomina, że prezydent USA ponownie poruszył kwestię przejęcia kontroli nad Grenlandią, otwiera się w nowym oknie, domagał się również "lojalności", oskarżając NATO o brak poparcia dla jego wojny z Iranem.

Eksperci twierdzą, że niezależnie od wydatków finansowych i "kosztów" związanych z utrzymaniem poparcia Trumpa, "być może na razie osiągnięto już wystarczająco dużo".

- Istnieje mocny argument, że jeśli nie ma spraw, które uzasadniałyby zgromadzenie 32 przywódców, to być może nie ma sensu organizować takiego spotkania - mówi David Cattler z think tanku Center for European Policy Analysis. - Można by to odłożyć na za dwa, a może nawet trzy lata - dodaje były wysoki rangą urzędnik wywiadu NATO.

AP zaznacza, że "w sytuacji kryzysowej dostępne są inne opcje". NATO zorganizowało bowiem swój pierwszy w historii wirtualny szczyt po tym, jak Rosja rozpoczęła pełną inwazję na Ukrainę w lutym 2022 roku.



