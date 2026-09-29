NATO odpowiada na groźby Rosji. "Nieodpowiedzialna retoryka nuklearna"

Agata Sucharska

Agata Sucharska

NATO stanowczo potępiło "nieodpowiedzialną retorykę nuklearną" Rosji po tym, jak Moskwa zagroziła użyciem "całego swojego arsenału" w razie próby odizolowania obwodu królewieckiego od reszty kraju. Sojusz potwierdził, że otrzymał rosyjski dokument i udzielił na niego odpowiedzi.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Mężczyzna w garniturze przemawia przy mównicy z logo NATO, obok flaga Litwy i tło z symbolami NATO.
NATO odpowiada na groźby RosjiDURSUN AYDEMIRAFP

W skrócie

  • NATO zdecydowanie odrzuciło groźby Rosji dotyczące użycia broni nuklearnej w odpowiedzi na możliwą izolację obwodu królewieckiego.
  • Ambasada Rosji w Brukseli opublikowała dokument, w którym Rosja deklaruje gotowość obrony obwodu królewieckiego z użyciem wszystkich dostępnych środków.
  • Sojusz podkreślił, że rosyjskie działania hybrydowe nie powstrzymają NATO przed dalszym wsparciem Ukrainy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Treść pisma opublikowała na platformie X ambasada Rosji w Brukseli. Rosja wyraziła w nim sprzeciw wobec tego, co uznaje za "prowokacyjne działania" NATO wobec obwodu królewieckiego.

"Rosja jest gotowa użyć całego swojego arsenału w celu obrony swojego terytorium, jeśli państwa NATO podejmą próbę odizolowania regionu kaliningradzkiego (królewieckiego - PAP) od reszty naszego kraju" - napisano w dokumencie, którego treść przytoczyła rosyjska ambasada.

NATO reaguje na rosyjskie groźby. "Nie powstrzyma nas to"

Na ten dokument zareagowała we wtorek rzeczniczka NATO Allison Hart.

- Stanowczo potępiamy groźby użycia siły, w tym wszelką nieodpowiedzialną retorykę nuklearną - poinformowała Hart cytowana przez AFP, potwierdzając, że Sojusz otrzymał rosyjski dokument i udzielił na niego odpowiedzi.

Obwód królewiecki, będący rosyjską eksklawą nad Morzem Bałtyckim, graniczy z Polską i Litwą. Terytorium to, przed II wojną światową należące do Niemiec, zostało w 1945 roku przejęte przez Związek Sowiecki.

Zobacz również:

Siergiej Ławrow
Wojna w Ukrainie

Rosyjski minister oburzony, w tle zapowiedzi liderów NATO. Padły groźby

Aldona Brauła
Aldona Brauła

Państwa NATO od dłuższego czasu sygnalizują wzrost zagrożeń hybrydowych ze strony Rosji i w związku z tym zwiększają obecność wojskową, szczególnie na wschodniej flance Sojuszu.

- Wykorzystywanie przez Rosję taktyk hybrydowych jest oznaką desperacji, ale nie powstrzyma nas przed dalszym wspieraniem Ukrainy - podkreśliła rzeczniczka NATO, cytowana przez AFP.

Zobacz również:

Ambasada Rosji w Londynie zagroziła konsekwencjami po artykule i serialu o Królewcu
Świat

Rosyjska placówka grozi bronią atomową. Nie spodobały się uwagi o Królewcu

Michał Blus
Michał Blus


"Polityczny WF": Baza USA w Polsce. Czy prawica podstawiła rządowi nogę?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze