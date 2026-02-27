W skrócie Pakistańskie wojsko przeprowadziło uderzenia z powietrza na Kabul oraz prowincje Kandahar i Paktia.

Talibowie ogłosili ofensywę zbrojną przeciwko Pakistanowi, a pakistańskie władze odpowiedziały na to działaniami militarnymi.

Iran zaproponował mediacje w narastającym konflikcie, a relacje między krajami pogarszają się m.in. przez masowe deportacje afgańskich uchodźców.

W nocy z czwartku na piątek agencje AP i AFP informowały o słyszanej w Kabulu serii eksplozji i odgłosach samolotów odrzutowych.

Jeden z mieszkańców Kabulu powiedział, że było osiem wybuchów. Według przebywających w mieście dziennikarzy francuskiej agencji słychać było również odgłosy wystrzałów.

Władze Pakistanu mówią o "otwartej wojnie"

Rzecznik afgańskiego rządu Zabihullah Mudżahid poinformował, że pakistańskie wojska uderzyły na Kabul oraz na prowincje Kandahar i Paktia. Uderzenia potwierdziły władze Pakistanu.

- Pakistańskie siły zbrojne odpowiedziały we właściwy sposób na otwartą agresję afgańskich talibów - oświadczył szef MSW Pakistanu Mohsin Naqvi.

Pakistański minister obrony Khawaja Asif zadeklarował "otwartą wojnę" przeciwko talibskim władzom Afganistanu. Polityk oskarżył talibów o przekształcenie Afganistanu w "kolonię Indii" oraz "eksportowanie terroryzmu".

"Nasza cierpliwość się skończyła" - napisał w serwisie X.

Armia Afganistanu poinformowała w czwartek o przeprowadzeniu "operacji ofensywnych na dużą skalę" oraz o zajęciu kilku posterunków wojska pakistańskiego. Miał to być odwet za ataki przeprowadzone kilka dni wcześniej przez Pakistan.

Władze Pakistanu ogłosiły, że wojsko odpowiedziało na "nieuzasadniony ogień" ze strony Afganistanu. Potwierdziły, że doszło do starć, ale zaprzeczyły, że siły afgańskie zajęły pakistańskie posterunki.

Konflikt między Afganistanem a Pakistanem. Iran oferuje mediacje

Póki co nie ma informacji o zabitych lub rannych. Mediacje w narastającym konflikcie między Afganistanem a Pakistanem zaoferował Iran. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi zapewnił we wpisie na platformie X, że jego kraj jest "gotowy zapewnić wszelką niezbędną pomoc, aby ułatwić dialog i wzmocnić zrozumienie oraz współpracę między oboma krajami".

Relacje między sąsiadami pogarszają się od miesięcy, m.in. z powodu masowych deportacji afgańskich uchodźców z Pakistanu. Obecna wymiana ognia stawia pod znakiem zapytania trwałość kruchego zawieszenia broni, w którego wynegocjowaniu pośredniczył wcześniej Katar.

