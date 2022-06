Nastolatek terroryzował miasto. Został ukarany zakazem wstępu

Mieszkający w mieście Stourport-on-Severn 14-letni Keylan Evans od dłuższego czasu dawał się we znaki mieszkańcom położnego kilka kilometrów dalej miasta Kidderminster.

Nastolatek dopuszczał się "antyspołecznych zachowań, gróźb oraz nadużyć online" - informują brytyjskie media. Jego ofiarą padły lokalne firmy, ale również zwykli mieszkańcy miasta.

Zakaz wstępu do miasta

Po serii skarg sprawą terroryzującego miasteczko 14-latka zajęła się policja. Nastolatek został zatrzymany i stanął przed sądem, który ukarał go zakazem wstępu do miasta Kidderminster. Zakaz obowiązuje przez trzy lata - do maja 2025 roku.

Reklama

Keylan Evans nie może również przebywać w miejscach publicznych w grupie więcej niż trzech osób, wyłączając najbliższą rodziną.

Jeśli nastolatek złamie sądowy zakaz, grozi mu wysoka grzywna, a nawet więzienie. - Mam nadzieję, że ten zakaz uniemożliwi mu podobne działania w przyszłości - podsumował sierżant Daniel Townsend z West Mercia Police.