Następny dron w przestrzeni powietrznej NATO. Władze zapowiadają protest
Trzeci dzień z rzędu doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Rumunii. Nad wodami terytorialnymi kraju pojawił się dron, który został zneutralizowany przez tamtejsze siły powietrze. Jednocześnie śledczym udało się ustalić pochodzenie i typ maszyny, która wtargnęła do kraju dwa dni temu. Prezydent Rumunii Nicusor Dan zapowiedział złożenie Rosji protestu dyplomatycznego.
W skrócie
- Nad wodami terytorialnymi Rumunii doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Rumunii przez drona. Maszyna została zneutralizowana.
- Bezzałogowiec został zestrzelony przez myśliwiec F-16 Fighting Falcon rumuńskich sił powietrznych.
- Prezydent Rumunii zapowiedział złożenie protestu dyplomatycznego do Rosji w związku z incydentami.
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Z oświadczenia Ministerstwa Obrony Narodowej Rumunii, do którego dotarł Reuters, wynika, że dron został bezpiecznie zestrzelony w odległości 12 km na północny wschód od Suliny. Miasto to jest położone nad Morzem Czarnym, w pobliżu granicy z Ukrainą.
To trzeci dzień z rzędu jak rosyjskie bezzałogowce naruszają rumuńską przestrzeń powietrzną. W piątek dron został zneutralizowany w pobliżu miejscowości Padina w okręgu Buzau na wschodzie kraju. Natomiast w sobotę maszyna została zestrzelona 9,6 km na zachód od miasta Sfantu Gheorghe w centralnej Rumunii.
Dron nad wodami terytorialnymi Rumunii. W akcji myśliwiec F-16
Prezydent Rumunii Nicusor Dan w komunikacie, który pojawił się w mediach społecznościowych, potwierdził, że do niedzielnego zestrzelenia drona doszło o godzinie 10:13 nad wodami terytorialnymi Rumunii. Maszyna wtargnęła w przestrzeń powietrzną kraju bez zezwolenia.
"Gratuluję rumuńskim pilotom i zespołom naziemnym profesjonalizmu, odwagi i skuteczności, z jaką wykonują swoje misje. Swoimi działaniami przyczyniają się do obrony terytorium narodowego i bezpieczeństwa obywateli rumuńskich" - czytamy w oświadczeniu.
Rumuński minister obrony Radu-Dinel Miruta przekazał z kolei, że zestrzelenia dokonał F-16 Fighting Falcon rumuńskich sił powietrznych pięć minut po tym, jak maszyna wleciała w rumuńską przestrzeń powietrzną.
"Każdy taki incydent potwierdza, że agresywna wojna Rosji przeciwko Ukrainie nadal stwarza zagrożenia wykraczające poza granice Ukrainy" - napisał Miruta.
Rumunia złoży Rosji protest dyplomatyczny. "Niedopuszczalne i nie do przyjęcia"
Prezydent Rumunii ujawnił, że - zgodnie z ustaleniami prokuratury - zestrzelony w piątek bezzałogowiec to dron typu Shahed, wykorzystywany przez Rosję do ataków na Ukrainę. Na ten moment nie wiadomo, jakie maszyny wtargnęły na teren kraju w sobotę i niedzielę.
Rumuński prezydent dodał ponadto, że na podstawie ustaleń śledztwa prokuratury oparty zostanie protest dyplomatyczny, który będzie skierowany do władz Rosji.
"Niedopuszczalne i nie do przyjęcia jest, aby Federacja Rosyjska nadal naruszała przestrzeń powietrzną Rumunii, która jest jednocześnie przestrzenią powietrzną NATO i Unii Europejskiej. Takie działania są nie do zaakceptowania i traktujemy je z całą powagą, wspólnie z naszymi sojusznikami" - zapewnił Nicusor Dan.
Źródła: Reuters, AFP