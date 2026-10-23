Następca polskiego kardynała z ważną misją w Ukrainie. Watykan ogłasza

W skrócie Papieski jałmużnik, Luis Marin de San Martin, uda się z misją humanitarną na Ukrainę, gdzie do 30 października odwiedzi Kijów, Zaporoże, Dniepr oraz Fastów.

Informacja o wizycie papieskiego wysłannika pojawiła się po rozmowach Leona XIV z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim na temat trudnej sytuacji głodujących mieszkańców Ołeszek.

Arcybiskup Światosław Szewczuk podczas spotkania z papieżem przekazał listę ukraińskich jeńców wojennych przetrzymywanych obecnie w Rosji.

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Papieski jałmużnik, hiszpański augustianin, prefekt Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia Luis Marin de San Martin będzie przebywał na Ukrainie do 30 października. Odwiedzi Kijów, Zaporoże, Dniepr i Fastów - wyjaśniły watykańskie media.

Zaznaczyły, że misja jałmużnika ma na celu nadanie konkretnego wymiaru zaangażowaniu papieża w sprawę pokoju, a dojdzie do niej po niedawnych rozmowach Leona XIV z przywódcą Rosji Władimirem Putinem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Obie te rozmowy telefoniczne dotyczyły sytuacji w okupowanym przez Rosjan mieście Ołeszki, gdzie panuje głód.

Wysłannik Leona XIV odwiedzi Ukrainę

Poprzednik hiszpańskiego dostojnika, kardynał Konrad Krajewski z Polski był na Ukrainie 10 razy z pomocą humanitarną od czasu wybuchu pełnoskalowej wojny w lutym 2022 roku.

Zapowiedź podróży papieskiego jałmużnika zbiegła się w czasie z ogłoszeniem przez pierwszą damę USA Melanię Trump wynegocjowania zawieszenia broni w Ołeszkach.

W Watykanie do soboty trwa wśród pracowników zbiórka pomocy dla ludności Ukrainy; zimowej odzieży, kołder, koców, śpiworów, żywności w puszkach, pościeli.

Watykan. Zwierzchnik ukraińskiego kościoła greckokatolickiego z wizytą u papieża

W piątek Leon XIV przyjął na audiencji zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego arcybiskupa Światosława Szewczuka. Duchowny wyraził wdzięczność za rozmowy telefoniczne papieża z Putinem i Zełenskim.

Arcybiskup podziękował Ojcu Świętemu za zainteresowanie sytuacją w Ołeszkach, za misję humanitarną Stolicy Apostolskiej na rzecz jeńców i dzieci, a także za podróże kardynała Matteo Zuppiego i szefa watykańskiej dyplomacji arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera do Moskwy i Kijowa.

Watykańskie media podkreśliły, że abp Szewczuk przekazał listę z nazwiskami setek jeńców wojennych przetrzymywanych w Rosji.

Abp Szewczuk przywiózł z Kijowa liczne podarunki. Wśród nich znalazły się znaczek pocztowy i tematyczna broszura Państwa Watykańskiego, poświęcone trzem ważnym wydarzeniom w życiu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Emisję przygotowano we współpracy z Pocztą Watykańską.



