Napastniczka zostawiła list, gdzie tłumaczyła motywy swoich działań. Kobieta miała być niezadowolona ze swojej edukacji w szkole w Nashville. Budynek placówki był jedynym celem jej ataku.

Joe Biden skomentował strzelaninę w szkole

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wezwał Kongres do uchwalenia zakazu sprzedaży broni. - Musimy zrobić więcej, by powstrzymać przemoc z użyciem broni. To rozrywa nasze społeczności - powiedział.