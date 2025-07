Kambodża zaprzecza wszelkim zarzutom, twierdząc, że nie doszło do walk na granicy.

Pomimo zawieszenia broni, jakie ogłoszono w trwającym od kilku dni konflikcie na pograniczu Tajlandii i Kambodży, ciągle dochodzi tam do wymiany ognia - relacjonuje agencja Reutera, powołując się na komunikat tajskiego wojska.

Azja. Doszło do wymiany ognia w spornym regionie. Pojawiają się sprzeczne wersje

Tajska armia poinformowała, że we wtorek rano wojska kambodżańskie przeprowadziły ataki w co najmniej pięciu miejscach, naruszając obowiązujące od północy zawieszenie walk. Doszło do proporcjonalnej odpowiedzi - wynika z oświadczenia wojska.