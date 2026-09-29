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Według Seulu wybuch min ranił trzech żołnierzy. Do zdarzenia doszło w zeszłym tygodniu, Korea Południowa zapowiedziała wówczas działania, jeśli potwierdziłoby się, że sytuacja jest związana z działaniami Pjongjangu.

Wojsko donosi o dwóch eksplozjach, które nastąpiły 21 września w odległości około 10 metrów na południe od linii demarkacyjnej na granicy między państwami. Ranni żołnierze południowokoreańscy należeli do liczącej 18 osób jednostki wysłanej do zwiadu w związku z podejrzeniem minowania terenu przez Koreę Północną.

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Dwóch żołnierzy zostało poważnie rannych, a jeden doznał lekkich obrażeń - przekazał wiceszef Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Kwon Dae-won na briefingu prasowym. Wojskowi przebywają obecnie w szpitalu.

- Nie ma żadnych dowodów na to, że siły południowokoreańskie zaminowały ten obszar, natomiast dowody na to, że Korea Północna zaminowała okolicę, znaleziono już we wrześniu 2025 roku - powiedział Kwon.

Wskazano, że wstępne badania kryminalistyczne ujawniły ślady trotylu i brązowego materiału na wyposażeniu żołnierzy. Nie znaleziono natomiast żadnych metalowych fragmentów, które powinny być pozostawione po minach produkowanych przez firmy południowokoreańskie.

Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung zaapelował o szybkie przeprowadzenie śledztwa w sprawie eksplozji. Stwierdził, że na podstawie jego ustaleń śledczych należy podjąć odpowiednie kroki.

- Jeśli ostateczne dochodzenie wykaże, że nasi żołnierze zostali ranni w wyniku miny podłożonej przez siły północnokoreańskie, Północ poniesie pełną odpowiedzialność, a Seul podejmie odpowiednie i adekwatne środki - zapowiedział Kwon.

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