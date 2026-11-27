W skrócie Niezidentyfikowany dron naruszył w piątek rano przestrzeń powietrzną Łotwy, co potwierdziły tamtejsze siły zbrojne.

W odpowiedzi na wtargnięcie obiektu poderwano myśliwce NATO oraz wysłano drona przechwytującego, wydając krótkotrwałe alerty dla gmin Lucyn i Balvi.

Łotewska armia ostrzegła, że w obliczu trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę podobne incydenty mogą powtarzać się w przyszłości.

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W reakcji na wtargnięcie niezidentyfikowanego obiektu w łotewską przestrzeń powietrzną poderwano myśliwce sił NATO oraz wysłano drona przechwytującego.

Ostrzeżenie o naruszeniu przestrzeni powietrznej wydano dla położonej na wschodzie kraju gminy Lucyn, który następnie odwołano. Wycofano także analogiczny alert o niższym stopniu zagrożenia, ogłoszony dla gminy Balvi.

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Naruszenie łotewskiej przestrzeni powietrznej. Władze kraju wydały ostrzeżenie

Łotewska armia podkreśliła w komunikacie, że dopóki trwa rosyjska agresja na Ukrainę, podobne przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej Łotwy przez niezidentyfikowane drony mogą się powtarzać. Wojsko zaapelowało do obywateli o zachowanie czujności i śledzenie oficjalnych komunikatów.

Do naruszenia łotewskiej przestrzeni doszło w czasie, gdy rosyjski obwód leningradzki odpierał atak dronów. Według gubernatora tego regionu Aleksandra Drozdenki zestrzelono ponad 40 bezzałogowych statków powietrznych - przekazała agencja Reuters.

Jak pisze agencja, do wtargnięcia w łotewską przestrzeń powietrzną doszło w kontekście narastających obaw, że wojna Rosji z Ukrainą może rozszerzyć się na inne państwa.

Kolejne naruszenia przestrzeni powietrznej krajów NATO.

We wtorek - jak przypomniał Reuters - Polska oskarżyła Rosję o celowe naruszenie swojej przestrzeni powietrznej, informując, że rosyjski dron rozpoznawczy na krótko przekroczył granicę.

Cztery dni wcześniej, w nocy z 19 na 20 listopada, podczas jednego z większych rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę, w przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej Polsce wtargnęły trzy obiekty.

Ich elementy odnaleziono w miejscowościach: Nowy Lipowiec (woj. lubelskie) oraz w Rudniku i Mołodyczu w woj. podkarpackim. Okazało się, że były to rosyjskie pociski manewrujące Ch-101.



