W skrócie Rosyjskie MSZ oskarżyło Estonię o szerzenie rusofobii i wspieranie Ukrainy, twierdząc, że działania Tallinna prowadzą sytuację na skraj otwartej wojny.

Estonia podjęła decyzję o zamknięciu wszystkich przejść granicznych z Rosją z dniem 1 grudnia, co Moskwa skrytykowała jako krok szkodzący estońskiej gospodarce.

Moskwa zarzuciła Estonii udostępnianie przestrzeni powietrznej dla ukraińskich dronów atakujących terytorium Rosji oraz próbę blokowania rosyjskiej żeglugi na Bałtyku.

Rosyjskie MSZ zarzuciło władzom w Tallinnie represje wobec rosyjskojęzycznych mieszkańców kraju oraz działania wymierzone w Estoński Kościół Prawosławny.

W odpowiedzi na oskarżenia Rosja zapowiedziała podjęcie kompleksowych działań politycznych i dyplomatycznych w celu ochrony swoich interesów narodowych.

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Wezwanie chargé d'affaires Estonii, otwiera się w nowym oknie było reakcją MSZ Rosji na oskarżenia o próbę podpalenia kompleksu wojskowo-przemysłowego w pobliżu Tallinna. Estoński rząd zdecydował, że 1 grudnia zamknie wszystkie przejścia graniczne z sąsiadem.

Moskwa oceniła, że "tak pochopne oskarżenia, pozbawione jakichkolwiek dowodów, po raz kolejny ujawniają zaciekłą rusofobię estońskiego reżimu". W komunikacie stwierdzono, że "Tallinn najwyraźniej nie rozważył poważnie konsekwencji takiego kroku".

"Zamknięcie granicy państwowej zada kolejny cios estońskiej gospodarce i odbije się negatywnie zarówno na samym Tallinie, jak i na jego sojusznikach z Unii Europejskiej i NATO, otwiera się w nowym oknie" - czytamy w oświadczeniu.

Rosja grozi Estonii. "Sytuacja otwartej wojny"

Zdaniem rosyjskiego MSZ najnowsze oskarżenia formułowane przez Estonię są kontynuacją "licznych wrogich działań podejmowanych przez to państwo w ostatnich latach". Rosjanie zarzucili przy tym, że Tallinn "aktywnie wspiera reżim w Kijowie".

Moskwa oskarżyła również Estonię o udostępnianie przestrzeni powietrznej ukraińskim dronom do prowadzenia ataków na północno-zachodnią Rosję. "Tego rodzaju prowokacyjne i skrajnie niebezpieczne działania sprowadzają sytuację na skraj otwartej wojny z Rosją" - oświadczył resort.

"Wrogie działania Estonii na tym się nie kończą. Tallinn próbuje utrudniać ruch rosyjskich statków towarowych na Morzu Bałtyckim, próbując je kontrolować, przejmować i aresztować w celu nałożenia blokady morskiej na nasz kraj. W październiku wprowadzono całkowity zakaz tranzytu zboża z Rosji i Białorusi, otwiera się w nowym oknie przez terytorium Estonii" - czytamy w oświadczeniu.

Rosyjskie MSZ przemyca narrację, którą wcześniej prowadzono w stosunku do Ukrainy.

"W Estonii nasilają się represje wobec rosyjskojęzycznych mieszkańców kraju oraz osób o odmiennych poglądach - tych, którzy nie chcą bezkrytycznie przyjmować oficjalnej narracji państwowej, dążącej do całkowitego oczernienia Rosji. Aby 'rozwiązać kwestię rosyjską', Tallinn nie tylko eliminuje język rosyjski ze wszystkich sfer życia, ale także wszczyna postępowania karne i deportuje osoby sympatyzujące z Rosją. (...) W swoich brutalnych, policyjnych działaniach władze posunęły się nawet do stosowania środków przymusu oraz gróźb całkowitej likwidacji Estońskiego Kościoła Prawosławnego" - napisano w propagandowym komunikacie.

Rosyjskie MSZ wezwało chargé d'affaires Estonii

Na spotkaniu w siedzibie MSZ Rosji szef estońskiej misji dyplomatycznej został poinformowany, że "bezpodstawna polityka podsycania wszechogarniającej wrogości będzie nadal wywierać destabilizujący wpływ na sytuację w regionie oraz negatywnie odbije się na dobrostanie mieszkańców Estonii".

"Podczas spotkania podkreślono, że strona rosyjska zastrzega sobie prawo do podjęcia kompleksowych działań politycznych i dyplomatycznych, mających na celu ochronę interesów narodowych Rosji oraz uzasadnionych praw jej obywateli" - zakończono.

Estonia od lat aktywnie popiera prawo Ukrainy do obrony przed rosyjską agresją. Jednocześnie ten niewielki bałtycki kraj aktywnie przygotowuje się na ewentualną rosyjską inwazję. Portal Politico informował, że Tallinn opracował już strategię, która w razie okupacji umożliwiłaby rządowi kierowanie państwem z zagranicy.



