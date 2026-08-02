W skrócie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Maroka obarcza odpowiedzialnością za masowy napływ migrantów do Ceuty m.in. dezinformację w mediach społecznościowych.

Zdecydowana większość spośród około 60 tys. migrantów, którzy przedostali się do Ceuty z Maroka, wróciła do kraju, ale część osób pozostała w okolicach miasta.

Hiszpańska prawica oskarża rząd o niewłaściwe działania podczas kryzysu migracyjnego, a w Ceucie pojawiły się zarówno demonstracje, jak i kontrdemonstracje.

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Kryzys w Ceucie wybuchł, gdy w czwartek i piątek ok. 60 tys. nielegalnych imigrantów przedarło się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy, zamieszkanej przez 83 tys. osób. Już w piątek wieczorem hiszpańskie MSW informowało, że zdecydowania większość migrantów wróciła do Maroka.

Ceuta, masowe przeprawy migrantów. Maroko obwinia dezinformację w sieci

Tymczasem w niedzielę tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, na które powołuje się agencja Reutera, wprost powiadomiło, że za masowe przeprawy migrantów obwinia m.in. dezinformację w mediach społecznościowych.

Co więcej, oskarżenia resortu padły też w stronę sieci handlarzy ludźmi, a także "błędną interpretację hiszpańskiego orzeczenia zakazującego natychmiastowego odsyłania migrantów przechwyconych na morzu".

MSW Maroka przekazało też, że - według ich danych - podczas próby przedostania się do Ceuty zginęło 11 osób. Stracili oni życie głównie w wyniku utonięcia. Z kolei Hiszpania przekazuje informacje o śmierci co najmniej 72 osób.

Napływ migrantów do Ceuty. Jak wygląda sytuacja w mieście?

Agencja Associated Press relacjonuje, że Ceuta nie wyglądała już w ciągu weekendu jak miasto w stanie kryzysu, ale mieszkańcy są wciąż zaniepokojeni niedawnymi wydarzeniami. Większość z 60 tys. migrantów, którzy w ostatnich dniach przedostali się do Ceuty, wróciła już w niedzielę do Maroka, ale niektórzy pozostali na wzgórzach otaczających miasto.

Gwardia Cywilna nadal sprawdza, czy w morzu przy plaży - bo w ten sposób przybyło wielu migrantów - nie ma ciał tych, którzy nie przeżyli tej drogi.

Sklepy w Ceucie są otwarte, a turyści i mieszkańcy wypełniają restauracje i ogródki kawiarniane. Jednak Ceuta, która dotąd szczyciła się, że jest miastem czterech kultur, wciąż boryka się z następstwami nagłego napływu tysięcy ludzi, a mieszkańcy mają sprzeczne opinie na temat przyczyn kryzysu i tego, kto zawinił.

Mohammad Abdelkader Driss, kelner w jednej z restauracji, powiedział AP, że jego zdaniem wina nie leży po stronie młodych mężczyzn i chłopców, którzy masowo przybyli do Ceuty. - Jeśli otworzysz granicę, to oczywiście każdy ją przekroczy, ale to nie ci młodzi ludzie są winni. Odpowiedzialne są władze - powiedział.

Niektórzy imigranci, którzy wrócili do Maroka, opisywali granicę jako praktycznie otwartą; według nich władze, widząc tysiące ludzi przekraczających granicę, nie podejmowały niemal żadnych działań.

Migranci próbowali przedostać się do Ceuty, prawica uderza w hiszpański rząd

Hiszpańscy prawicowi politycy i influencerzy pojawili się w weekend w Ceucie, wywołując przy tym kontrdemonstracje z udziałem m.in. mieszkańców wyznania muzułmańskiego, z których wielu ma korzenie marokańskie. Do miasta przybył przywódca skrajnie prawicowej partii Vox Santiago Abascal, który obarczył rząd Hiszpanii odpowiedzialnością za - jak to ujął - "inwazję" imigrantów. - Granice Ceuty i Melilli są murami naszego domu i ojczyzny, których skorumpowany i zdradziecki rząd nie chroni - oświadczył polityk.

Alvise Perez ze skrajnej prawicy i eurodeputowany wezwał w sobotę wieczorem do wypędzenia imigrantów. Wzburzony tłum uczestników kontrdemonstracji zmusił go do schronienia się w jednym z barów, skąd oddalił się pod eskortą policji. Jedna z uczestniczek kontrdemonstracji, studentka Noor Ahmed w rozmowie z AP oceniła, że politycy tacy jak Perez "chcą skorzystać na kryzysie humanitarnym, który przeżywa obecnie Ceuta".

Inna mieszkanka miasta, Eva Barrientos zapewniła, że przedstawiciele czterech kultur (wyznający: chrześcijaństwo, islam, judaizm i hinduizm) żyją w Ceucie "bez problemów". Jednak zarzuca ona niektórym z tych mieszkańców, którzy urodzili się za granicą, że są bardziej lojalni wobec Maroka niż wobec państwa, w którym żyją.

Napotkani przez reportera francuskiego "Le Figaro" dwaj nastoletni chłopcy z marokańskiego Tangeru, leżącego 70 km od Ceuty, nie są w stanie wyjaśnić, co sprawiło, że zdecydowali się sforsować granicę z Ceutą. Wspominają o wideo na TikToku, w którym opowiadano, że "brama jest otwarta". Chłopcy zapewniają, że podejmą następną próbę.





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