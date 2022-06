Napisała esej "Jak zamordować męża". Teraz trafi do więzienia za zabójstwo

Nancy Crampton-Brophy, autorka eseju "Jak zamordować swojego męża", została skazana w poniedziałek na dożywocie za zabójstwo męża. Kobieta zeznała przed sądem, że co prawda posiada broń identyczną do tej, z której zginął jej małżonek, jednak to nie ona jest sprawcą morderstwa, a pistolet został zakupiony "w ramach prac nad nową książką".

Zdjęcie Nancy Crampton-Brophy została skazana na dożywocie / Splash News / SplashNews.com / East News