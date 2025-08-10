Napiła się wody ze strumienia w Tatrach. "Prawie umarła"
Wyprawa w góry omal się skończyła się śmiercią dla 17-letniej turystki ze Słowacji. Nastolatka nie spadła jednak ze szlaku, a jedynie ugasiła pragnienie, pijąc wodę z górskiego potoku. Chwilę później dziewczyna źle się poczuła. Konieczna była interwencja ratowników górskich.
Do niecodziennego zdarzenia doszło kilka dni temu w słowackich Tatrach.
Ratownicy z Horskiej Zachrannej Służby (HZS) zostali wezwani do 17-latki, która potrzebowała pomocy. Turystka skarżyła się na silne skurcze żołądka i wymioty.
Jak się okazało, podczas górskiej wędrówki, nastolatka postanowiła ugasić pragnienie pijąc wodę ze strumienia. Doszło do zatrucia.
Chciała ugasić pragnienie w górach. Omal nie umarła
Turystce podano leki, po których jej stan się poprawił. Kilka godzina później objawy jednak powróciły ze zdwojoną siłą. 17-latka został przetransportowana helikopterem do szpitala.
Portal denik.cz poinformował, że stan dziewczyny był tak ciężki, że "prawie umarła".
Słowaccy ratownicy zaapelowali do turystów o nie picie wody z górskich potoków. "Chociaż może wydawać się krystalicznie czysta i przejrzysta, niekoniecznie oznacza to, że jest nieszkodliwa dla zdrowia" - czytamy.
Przypominają o tym również polskie służby. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem każdego roku apeluje do turystów odwiedzających Tatry, aby nie pić wody z potoków, stawów, źródeł, wywierzysk.
"Woda z górskiego potoku może zawierać mikroorganizmy, bakterie i wirusy, które mogą powodować choroby układu pokarmowego" - ostrzegają eksperci.