"Napięty harmonogram mnie nie powstrzyma". Stanowcza deklaracja Trumpa

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że spotka się z Władimirem Putinem . Nie sprecyzował jednak, kiedy mogłoby dojść do rozmowy. Według pojawiających się zapowiedzi i informacji podawanych m.in. przez Biały Dom okazją do ewentualnego spotkania mogłyby być negocjacje między delegacjami Ukrainy i Rosji , na które wybiera się także amerykańska administracja.

Donald Trump uda się do Turcji? "Putin chciałby, abym był obecny"

Zdaniem prezydenta USA Putin ma rzekomo oczekiwać, by Trump był obecny na rozmowach w Stambule. Amerykański przywódca nie powiedział jednak wprost, czy uda się do Turcji .

- Putin chciałby, abym był obecny na możliwych rozmowach pokojowych w Turcji i jest to nadal możliwe - oświadczył Trump.

We wtorek prezydent USA nawiązując do planowanych negocjacji w Turcji, wyrażał nadzieję, że zakończą się one "sukcesem".