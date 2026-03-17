W skrócie Ambasada RP w Hawanie zaleca bieżące śledzenie komunikatów linii lotniczych lub organizatorów podróży w związku z zawieszeniem połączeń przez Air France z powodu ograniczonej dostępności paliwa.

MSZ odradza podróże do Wenezueli, szczególnie na obszary przygraniczne i do wybranych stanów, mimo obniżenia poziomu ostrzeżeń po poprawie sytuacji politycznej.

Prezydent USA Donald Trump wyraził opinię o możliwym przejęciu Kuby, natomiast kubański prezydent Diaz-Canel poinformował, że wyspa od trzech miesięcy nie otrzymała dostaw ropy.

Ambasada Polski w Hawanie w komunikacie na portalu X zaleciła osobom planującym podróż na Kubę bieżące śledzenie komunikatów przekazywanych przez linie lotnicze lub organizatorów podróży.

Ma to związek z decyzją Air France - francuska linia czasowo zawiesiła połączenia lotnicze z tym krajem ze względu na ograniczoną dostępność paliwa lotniczego w Hawanie.

Komunikat polskiej ambasady ws. sytuacji na Kubie i w Wenezueli

W komunikacie ambasada zwraca uwagę, że sytuacja na Kubie znacząco się pogorszyła.

Problemy z dostępnością paliw - zarówno benzyny, jak i oleju napędowego, w tym lotniczego - oraz wielogodzinne przerwy w dostawach prądu powodują poważne utrudnienia dla przebywających tam osób.

Turyści muszą liczyć się z "niezapowiedzianymi zmianami zakwaterowania, trudnościami w dostępie do wody, transportu, służby zdrowia oraz do usług komunikacyjnych".

Ambasada podkreśla również, że obecne warunki mogą utrudniać sprawne udzielanie pomocy konsularnej, zwłaszcza poza Hawaną oraz w nagłych przypadkach wymagających transportu medycznego.

Ponadto polskie MSZ odradza podróże do Wenezueli, które nie są konieczne. Od grudnia ubiegłego roku kraj ten był objęty najwyższym 4. poziomem ostrzeżenia ze względu na koncentrację sił zbrojnych w regionie oraz możliwość nagłego pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa.

"W związku z poprawą sytuacji politycznej i przywracaniem połączeń lotniczych, poziom ostrzeżeń dla Wenezueli został obniżony" - czytamy we wtorkowym komunikacie MSZ.

Donald Trump nie odpuszcza ws. Kuby. Chce przejąć wyspę

Resort wciąż jednak odradza podróże do Wenezueli, które nie są konieczne. Odradzane są też wszelkie podróże na obszary przygraniczne z Kolumbią, Brazylią i Gujaną, a także do stanów Bolivar (Arco Minero) i Zulia oraz do Delty Amacuro.

W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji, możliwy jest kontakt z konsulem pod numerem telefonu: +58 412 262 21 65 lub poprzez adres e-mail: caracas.wk.dyzurny@msz.gov.pl.

Prezydent USA Donald Trump z kolei powiedział w poniedziałek, że sądzi, iż będzie miał "zaszczyt" przejęcia Kuby. Dodał, że jest to kraj "upadły", który nie posiada "niczego" poza pięknym krajobrazem i wspaniałymi ludźmi.

Kubański prezydent Miguel Diaz-Canel poinformował w piątek, że wyspa nie otrzymała dostaw ropy od ponad trzech miesięcy, a podstawami systemu energetycznego są aktualnie energia słoneczna, gaz ziemny i elektrownie cieplne. Diaz-Canel potwierdził też wówczas, że Kuba rozpoczęła rozmowy z rządem USA.

