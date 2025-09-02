Andrej Plenković uczestniczył w panelu poświęconym relacjom Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską wraz z premierami Słowenii, Albanii i Czarnogóry. - Musimy naprawdę trzeźwo podchodzić do rozszerzenia UE i zmieniającego się kontekstu globalnego. Jestem za rozszerzeniem i myślę, że wszyscy tego chcą, ale (państwa kandydujące) muszą się ustabilizować politycznie - stwierdził.

Tarcia na linii Chorwacja-Serbia. "Tak bardzo tego pragną"

- Serbia mierzy się z ogromnymi niepokojami wewnętrznymi - zaznaczył. - Macedonia Północna jest "blokowana" w wyniku sporu z Bułgarią. W Bośni i Hercegowinie lider Serbów bośniackich Milorad Dodik "grozi separacją", a "nikt w UE od dwóch lat nie podszedł poważnie do incydentu w Banjskiej (w Kosowie), jakby do niego w ogóle nie doszło" - wyliczał chorwacki premier.

W 2023 roku w położonej na północy Kosowa wsi Banjska grupa serbskich napastników zaatakowała oddział kosowskiej policji, zabijając jednego z nich. Prisztina oskarżyła o atak Serbię, lecz władze w Belgradzie zaprzeczyły udziałowi w incydencie.

Słowa premiera Plenkovicia skomentowała na X przewodnicząca serbskiego parlamentu i była premier tego kraju Ana Brnabić. "Plenković twierdzi, że Serbia stoi na krawędzi wojny domowej. Czego innego mogliby chcieć? Tak bardzo tego pragną i tak wiele w to zainwestowali" - napisała. "Wiedzą, że ich cel strategiczny - pozbycie się prezydenta Aleksandara Vuczicia - może być osiągnięty tylko w taki sposób" - dodała.

Serbskie władze już wcześniej zarzucały Chorwacji angażowanie się w trwające w kraju od 10 miesięcy masowe protesty.

Demonstracje studentów w Serbii są odpowiedzią na zawalenie się części dachu dworca kolejowego w Nowym Sadzie 1 listopada 2024 roku. W wyniku tragedii zginęło 16 osób. Protestujący zarzucają władzom korupcję i zaniedbana, które doprowadziły w ich ocenie do wypadku. Odpowiadający za organizację większości manifestacji studenci żądają organizacji przedterminowych wyborów.

Podatek od cyfrowych gigantów kosztem relacji z USA? Posłanka Razem: Polska nie jest amerykańską kolonią Polsat News Polsat News