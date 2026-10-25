Interia z Belgradu relacjonuje wybory w Serbii. Na miejscu są nasi korespondenci - Jakub Krzywiecki i Wiktor Kazanecki.

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Serbskie siły bezpieczeństwa sprowadzają do centrum Belgradu coraz więcej funkcjonariuszy wyposażonych w hełmy oraz tarcze. Obstawiają oni przede wszystkim budynek Zgromadzenia Narodowego - krajowego parlamentu - oraz siedzibę prezydenta, czyli Nowy Pałac.

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Zamknięte dla pieszych oraz pojazdów są ulice przylegające do powyższych budynków. Otwarta pozostaje natomiast arteria rozdzielająca parlament od pałacu. W te okolice przybywa również coraz więcej mieszkańców, zwłaszcza młodych. Nie brakuje również krajowych oraz zagranicznych dziennikarzy.

Na profilu "Lista Studencka - Studenci Zwyciężają" zaapelowano do mieszkańców Belgradu, aby nie gromadzili się w pobliżu miejsc, "gdzie zauważono zwiększoną obecność policji i osób w cywilu". "Bezpiecznie, spokojnie i z godnością do końca" - dodano.

Pobliskimi kwartałami poruszają się liczne opancerzone pojazdy sił bezpieczeństwa - niektóre zaparkowały przed ważnymi budynkami.

Policja zamknęła dla ruchu niektóre ulice w centrum Belgradu Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

Na odgrodzony barierkami teren nieopodal Nowego Pałacu wpuszczani są niekiedy tajemniczy mężczyźni starający się zasłaniać twarze. Niekiedy reagują agresją fizyczną wobec filmujących to dziennikarzy i aktywistów, co widać na poniższym nagraniu. Mundurowi nie reagują.

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Solidarność z manifestującymi przeciwnikami Vučicia wyrażają niektórzy kierowcy. Jadąc przez centrum Belgradu, głośno trąbą, a demonstrujący - dziękując im za to - pokazują znak serbskiego salutu.

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Serbia. Atmosfera napięcia w Belgradzie. Doniesienia o incydentach podczas wyborów

W ciągu dnia spływały informacje, że w Belgradzie oraz innych serbskich miejscowościach przebieg głosowania był zakłócany. Jak relacjonowali obserwatorzy związani zwłaszcza z główną opozycją, czyli Listą Studencką, dochodziło do aktów agresji wobec przeciwników obozu rządzącego. Dodatkowo policja miała nie interweniować, jeśli ofiarami zostawali zwolennicy studentów.

Policja gromadząca się na ulicach w Belgradzie, okolice siedziby prezydenta Jakub Krzywiecki INTERIA.PL

W piątek, tuż przed ciszą wyborczą, na Placu Slavija - jednym z głównych w stolicy Serbii - doszło do sporej manifestacji popierających opozycję. Niewykluczone, że do podobnego zdarzenia dojdzie i w niedzielę, po zakończeniu głosowania w wyborach. Jak ustaliła Interia, funkcjonariusze pojawiają się również przed siedzibami państwowych telewizji i radia oraz krajowej komisji wyborczej.



