Napięcie w centrum Belgradu. Zablokowane ulice, uzbrojeni policjanci

Wiktor Kazanecki

Wiktor Kazanecki

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Coraz więcej uzbrojonych sił policyjnych gromadzi się w centrum Belgradu. Koncentrują się zwłaszcza w okolicy parlamentu i sąsiadującej z nią siedziby prezydenta Serbii. O godz. 20 zakończyło się głosowanie w przyspieszonych wyborach parlamentarnych, w wyniku których upaść może władza Aleksandara Vučicia. Niewykluczone, że w stolicy kraju - po ogłoszeniu sondażowych wyników - dojdzie do masowych manifestacji.

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Siedziba prezydenta Serbii w Belgradzie otoczona metalowymi barierkami i policją w dniu wyborów parlamentarnych.
Chroniona przez policję siedziba serbskiego prezydentaWiktor KazaneckiINTERIA.PL

Interia z Belgradu relacjonuje wybory w Serbii. Na miejscu są nasi korespondenci - Jakub Krzywiecki i Wiktor Kazanecki.

Artykuł jest aktualizowany.

Serbskie siły bezpieczeństwa sprowadzają do centrum Belgradu coraz więcej funkcjonariuszy wyposażonych w hełmy oraz tarcze. Obstawiają oni przede wszystkim budynek Zgromadzenia Narodowego - krajowego parlamentu - oraz siedzibę prezydenta, czyli Nowy Pałac.

Zamknięte dla pieszych oraz pojazdów są ulice przylegające do powyższych budynków. Otwarta pozostaje natomiast arteria rozdzielająca parlament od pałacu. W te okolice przybywa również coraz więcej mieszkańców, zwłaszcza młodych. Nie brakuje również krajowych oraz zagranicznych dziennikarzy.

Na profilu "Lista Studencka - Studenci Zwyciężają" zaapelowano do mieszkańców Belgradu, aby nie gromadzili się w pobliżu miejsc, "gdzie zauważono zwiększoną obecność policji i osób w cywilu". "Bezpiecznie, spokojnie i z godnością do końca" - dodano.

Pobliskimi kwartałami poruszają się liczne opancerzone pojazdy sił bezpieczeństwa - niektóre zaparkowały przed ważnymi budynkami.

Grupa policjantów wyposażonych w kaski i mundury ochronne stojących za metalowymi barierkami ustawionymi przy ulicy, z przodu dwie osoby przechodzą przez przejście dla pieszych.
Policja zamknęła dla ruchu niektóre ulice w centrum BelgraduWiktor KazaneckiINTERIA.PL

Na odgrodzony barierkami teren nieopodal Nowego Pałacu wpuszczani są niekiedy tajemniczy mężczyźni starający się zasłaniać twarze. Niekiedy reagują agresją fizyczną wobec filmujących to dziennikarzy i aktywistów, co widać na poniższym nagraniu. Mundurowi nie reagują.

Solidarność z manifestującymi przeciwnikami Vučicia wyrażają niektórzy kierowcy. Jadąc przez centrum Belgradu, głośno trąbą, a demonstrujący - dziękując im za to - pokazują znak serbskiego salutu.

Serbia. Atmosfera napięcia w Belgradzie. Doniesienia o incydentach podczas wyborów

W ciągu dnia spływały informacje, że w Belgradzie oraz innych serbskich miejscowościach przebieg głosowania był zakłócany. Jak relacjonowali obserwatorzy związani zwłaszcza z główną opozycją, czyli Listą Studencką, dochodziło do aktów agresji wobec przeciwników obozu rządzącego. Dodatkowo policja miała nie interweniować, jeśli ofiarami zostawali zwolennicy studentów.

Grupa policjantów w uniformach i kaskach ochronnych ustawionych w szeregu wzdłuż budynku przy oświetlonej ulicy nocą.
Policja gromadząca się na ulicach w Belgradzie, okolice siedziby prezydentaJakub KrzywieckiINTERIA.PL

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Wiktor Kazanecki
Wiktor Kazanecki

W piątek, tuż przed ciszą wyborczą, na Placu Slavija - jednym z głównych w stolicy Serbii - doszło do sporej manifestacji popierających opozycję. Niewykluczone, że do podobnego zdarzenia dojdzie i w niedzielę, po zakończeniu głosowania w wyborach. Jak ustaliła Interia, funkcjonariusze pojawiają się również przed siedzibami państwowych telewizji i radia oraz krajowej komisji wyborczej.

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