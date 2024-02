Położony we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga i graniczący z Rwandą region Kiwu Północne od ponad dekady objęty jest konfliktem zbrojnym . Wojsko zmaga się tam z rebelią bojowników z grupy M23 . W ostatnich dniach doszło do eskalacji przemocy, w której wyniku zginęły dziesiątki żołnierzy i cywilów, a tysiące osób musiało opuścić swoje domy.

Partyzanci działają na obszarze przygranicznym i, jak twierdzą władze Demokratycznej Republiki Konga, mogą liczyć na znaczące wsparcie z Kigali. Te podejrzenia potwierdza ONZ. Z tajnego dokumentu, do którego dotarła agencja AFP wynika, że armia rwandyjska pomaga rebeliantom przy pomocy zaawansowanej broni, takiej jak pociski ziemia-powietrze . Powodem ingerencji w politykę wewnętrzną sąsiada mają być znajdujące się w Kiwu bogate złoża cennych minerałów .

Wybuchy na lotnisku w Gomie. Władze DRK oskarżają Rwandę o atak

Najnowszym dowodem na sojusz między Rwandą a M23 ma być incydent na lotnisku w Gomie. Jak informuje agencja AFP, w sobotę doszło tam do co najmniej dwóch wybuchów. Armia DRK przekazała w komunikacie, że był to efekt ataku dronów z Rwandy. Port lotniczy leży jedynie kilkaset metrów od granicy między państwami.