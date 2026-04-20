W skrócie Chiński lotniskowiec Liaoning przepłynął przez cieśninę Tajwańską, będąc pod ścisłym i ciągłym nadzorem sił zbrojnych Tajwanu.

Grupa okrętów chińskiej marynarki z niszczycielem typu 052D Baotou na czele przeprowadziła ćwiczenia na zachodnim Pacyfiku między wyspami Amami Oshima i Yokoate.

Siły zbrojne Filipin i USA, wraz z żołnierzami z Japonii, Francji, Kanady, Australii i Nowej Zelandii, prowadzą największe w historii manewry Balikatan na tle rosnących napięć w regionie.

Siły zbrojne Filipin i USA rozpoczęły jedne z największych wspólnych manewrów w historii, które odbywają się na tle rosnących napięć w regionie Morza Południowochińskiego. Ćwiczenia, w których udział bierze 17 tys. żołnierzy, potrwają 19 dni. Po raz pierwszy włączyła się do nich Japonia.

W planach jest wystrzelenie pocisków rakietowych, które mają zatopić pozorowany wrogi statek - jednostkę wycofaną z użytku - na obrzeżach Morza Południowochińskiego - przekazała agencja AP. W manewrach biorą też udział żołnierze zFrancji, Kanady, Australii orazNowej Zelandii.

Indo-Pacyfik. Napięcia na linii Pekin-Tokio. Ćwiczenia chińskich okrętów

W tym samym czasie chińska marynarka zwiększyła swoją aktywność. W niedzielę grupa okrętów z niszczycielem typu 052D Baotou na czele wypłynęła na zachodni Pacyfik. Jej zdaniem było przeprawienie się w ramach ćwiczeń między wyspami Amami Oshima i Yokoate.

"The Japan Times" podkreśla, że 052D Baotou jest jednym najbardziej zaawansowanych chińskich okrętów wojennych.

Według japońskich mediów ćwiczenia zainicjowane przez Pekin są odpowiedzią na przepłynięcie w pobliżu Tajwanu nauczyciela Ikazuchi należącego do japońskich Sił Samoobrony. Pekin określił to działanie jako "celowe wywołanie problemów" przez Tokio.

Resort obrony Japonii potwierdził w poniedziałek aktywność marynarki ChRL. "W niedzielę dwa statki - Baotou oraz fregata typu 054A Huanggang - przepłynęły między Amami Oshima a wyspą Yokoate" - przekazano.

Tajwan. Lotniskowiec Liaoning przepłynął przez cieśninę

Tajpej poinformowało w poniedziałek, że przez Cieśninę Tajwańską przepłynął chiński lotniskowiec Liaoning, co było pierwszą taką sytuacją od końca zeszłego roku, kiedy w połowie grudnia pojawił się tam najnowocześniejszy lotniskowiec Fujian.

Resort obrony Tajwanu w komunikacie poinformował, że lotniskowiec przez cały czas pozostawał pod "ścisłym i ciągłym nadzorem".

Liaoning jest najstarszym z trzech działających chińskich lotniskowców. Chiński resort obrony nie odpowiedziało w tej sprawie na prośbę Reutera o komentarz.

Morze Południowochińskie. Manewry Balikatan. Zdecydowana reakcja Pekinu

Manewry o kryptonimie Balikatan, które odbywają się z udziałem Amerykanów potrwają do 8 maja i zostaną przeprowadzone w prowincjach na północnej wyspie Luzon, w pobliżu Tajwanu i spornych obszarów Morza Południowochińskiego. Zaplanowano m.in. symulowany atak morski oraz w pełni skoordynowane działania powietrzne.

Na manewry zareagował Pekin. Rzecznik chińskiego MSZ Guo Jiakun oświadczył, że współpraca wojskowa nie powinna podważać zaufania i stabilności w regionie, ani być wymierzona w państwa trzecie. Ostrzegł również, że "ślepe wiązanie się w kwestiach bezpieczeństwa to igranie z ogniem", które "przyniesie odwrotny skutek".

Chiny konsekwentnie roszczą sobie prawa do zdecydowanej większości obszaru Morza Południowochińskiego. Pekin oficjalnie odrzuca wyrok międzynarodowego trybunału arbitrażowego w tej sprawie. Ze względu na roszczenia terytorialne regularnie dochodzi na tych wodach do poważnych incydentów pomiędzy jednostkami chińskimi oraz filipińskimi.

Źródła: Reuters, Bloomberg, PAP, "The Japan Times"

