Napięcie na kluczowym szlaku. Mieli przejąć tajny sprzęt USA

W skrócie Według irańskich mediów państwowych, Iran przejął amerykańskiego autonomicznego drona podwodnego w cieśninie Ormuz, uznając go za urządzenie szpiegowskie.

Do incydentu doszło po odrzuceniu przez Donalda Trumpa irańskiej propozycji dotyczącej zniesienia blokad morskich i ponownego otwarcia cieśniny.

Cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta, a Iran oczekuje na stanowisko Waszyngtonu, podkreślając znaczenie tego szlaku dla globalnego transportu ropy i gazu.

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Iran poinformował w niedzielę o przejęciu amerykańskiego drona podwodnego w cieśninie Ormuz - podała agencja Reutera, powołując się na informacje przekazane przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej irańskim mediom państwowym.

Według przejęty dron to autonomiczny model Remus 600. Teheran twierdzi, że amerykańska maszyna prowadziła w cieśninie działania szpiegowskie z użyciem statku.

Gwardia przekazała, że statek został przejęty z użyciem środków walki elektronicznej, a obecnie zajmują się nim irańscy specjaliści, którzy zamierzają odzyskać zgromadzone przez urządzenie dane.

Iran przejął pojazd USA. Napięcie w cieśninie Ormuz

Do incydentu doszło po tym, jak w sobotę Donald Trump odrzucił najnowszą irańską propozycję dotyczącą ponownego otwarcia cieśniny. Plan przewidywał m.in. odblokowanie szlaku w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady irańskich portów.

Autonomiczny pojazd podwodny REMUS 600 (zdj. archiwalne) STOCKTREK IMAGES AFP

W niedzielę szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi podkreślił, że Teheran nie wycofuje się ze swoich żądań.

"Nasze warunki są jasne, a wszelkie kroki w kierunku ponownego otwarcia cieśniny Ormuz są uzależnione od ich spełnienia" - przekazał. Iran oczekuje obecnie na przekazanie przez mediatorów ostatecznego stanowiska Waszyngtonu.

Cieśnina Ormuz zablokowana. Kluczowy szlak dla światowej gospodarki

Spór dotyczy jednego z najważniejszych szlaków morskich świata. Przed wybuchem wojny przez cieśninę Ormuz transportowano ilość ropy odpowiadającą około jednej piątej światowego zapotrzebowania. Szlak ma również kluczowe znaczenie dla transportu skroplonego gazu ziemnego.

Niedzielne doniesienia o przejęciu Remusa 600 nie są pierwszym takim komunikatem Teheranu w tym miesiącu. Korpus Strażników Rewolucji informował wcześniej o przejęciu innego amerykańskiego bezzałogowego pojazdu podwodnego w cieśninie.

Źródła: Reuters, AFP, Interia



