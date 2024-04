O zmianie planów Joe Bidena informuje między innymi CBS News powołując się na źródła w Białym Domu. Według opublikowanego wcześniej harmonogramu, prezydent USA udał się w piątkowy wieczór do swojej rezydencji Rehoboth Beach w stanie Deleware. Miał tam pozostać do niedzieli, jednak po kilku godzinach zdecydował o powrocie do Waszyngtonu.