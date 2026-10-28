Napastnik uderzył przed ambasadą Izraela. Atak w Serbii

W skrócie Nieletni napastnik uzbrojony w dwa noże zaatakował policjanta przed ambasadą Izraela w Belgradzie i został zastrzelony przez funkcjonariusza.

Serbskie władze zakwalifikowały nocny incydent jako atak terrorystyczny i podniosły poziom zagrożenia, zwiększając obecność policji w kluczowych rejonach miasta.

Minister spraw wewnętrznych Ivica Dacic przekazał, że napastnik był znany służbom bezpieczeństwa jako zwolennik Państwa Islamskiego.

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Do ataku doszło w nocy z wtorku na środę przed ambasadą Izraela w Belgradzie. Informację o zdarzeniu przekazała zarówno serbska policja, jak i minister spraw wewnętrznych Ivica Dacic.

Polityk przekazał, że nieletni napastnik zaatakował policjanta z wykorzystaniem dwóch noży. W trakcie zdarzenia krzyczał "Allahu Akbar". Funkcjonariusz policji, który został lekko ranny w twarz, w akcie obrony własnej "zlikwidował" atakującego.

Serbia. Atak przed ambasadą Izraela w Belgradzie

Służby zakwalifikowały incydent jako atak terrorystyczny i zdecydowały o wprowadzeniu najwyższego stopnia zagrożenia i zwiększeniu obecności funkcjonariuszy w kluczowych rejonach miasta.

Dacic poinformował, że napastnik, pochodzący prawdopodobnie z położonego na zachodzie kraju miasta Sabac, był wcześniej znany służbom bezpieczeństwa jako zwolennik Państwa Islamskiego. - Na jego profilu na Instagramie widniała czarna flaga i godło Państwa Islamskiego - wskazał.

To nie pierwszy taki incydent, do którego doszło przed placówką dyplomatyczną Izraela w stolicy Serbii. W czerwcu 2024 roku napastnik uzbrojony w kuszę poważnie ranił policjanta pilnującego ambasady, po czym sam został zastrzelony.

Wówczas ustalono, że sprawcą ataku był 25-letni mężczyzna z wioski niedaleko Belgradu, który przeszedł na islam, a później zaczął wyrażać ekstremistyczne poglądy.

Serbia - Izrael. Kluczowe wybory w dwóch krajach

Do nocnego ataku doszło kilka dni po wyborach w Serbii. Po niemal dwóch latach protestów w wyniku głosowania władzę stracił prezydent Aleksandar Vučić.

We wtorek do urn poszli także obywatele Izraela. Według sondaży exit poll zarówno blok przeciwników obecnego premiera Binjamina Netanjahu, jak i prawicowy obóz rządzący mogą zdobyć po około 50 mandatów w 120-osobowym Knesecie. Oznacza to, że prawdopodobnie żadna ze stron nie zdobędzie większości.

Źródła: AFP, AP



